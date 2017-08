Na rozdíl od jiných festivalů Ostrava v plamenech nenabízí klasická hodinová vystoupení, ale plnohodnotné koncerty všech zúčastněných kapel. Každá z nich tak bude hrát hodinu a půl. Největším lákadlem jsou švédští Arch Enemy. Ti přede dvěma týdny zveřejnili zdařilý videoklip k písni The World is Yours, který dokládá, že se kapela v současnosti nachází ve velmi slušné kondici. Klip má na Youtube už zhruba 3,5 miliónu zhlédnutí.

I díky této kapele vstupenky v předprodejích velice rychle mizí, a festival tak letos očekává rekordní návštěvnost. „Kapelu Arch Enemy jsme měli vymyšlenou jakožto headlinera na tento ročník už od předloňska, a proto jsme se ani neměli příliš nad čím zamýšlet. Samozřejmě nabídek byla spousta, ale když máte v něčem jasno, jdete po tom. Arch Enemy jsou v rámci svého žánru absolutní světovou špičkou. Jejich koncerty patří k nejvýpravnějším a vůbec nejzajímavějším na světě,“ říká pořadatel festivalu Patrik Kohut.

Více pohodlí



Fanoušci tvrdé rockové a metalové hudby ve srovnání s minulým ročníkem určitě zaznamenají posun, co se týče návštěvnického komfortu. „Ostrava v plamenech nabídne hudební pestrost od klasického heavy metalu až do black metal, ale také více odpočinkových zón, kterých bude zhruba čtyřikrát více než loni,“ sdělil jeden z pořadatelů Patrik Kohut.

Partnerský pivovar festivalu podle něj letos uvařil speciální ležák, který dostal název Plameňák. A odtud je již jen krůček k dobročinnému rozměru festivalu. „Rozhodli jsme se, že v průběhu festivalu předáme dar ostravské zoologické zahradě. Tento dar pomůže chovu plameňáků kubánských, kteří jsou hned prvním zvířetem, které spatříte po vstupu do zoo. Momentálně v Ostravě chovají na padesát těchto překrásných opeřenců včetně čerstvě vylíhnutých mláďat,“ dodal Patrik Kohut.

Festival Ostrava v plamenech letos kromě Arch Enemy nabídne také Loudness z Japonska, švédské Civil War se zbrusu novým zpěvákem, návštěvníci se mohou těšit na i blackmetalisty Melechesh z Izraele a polské Crystal Viper. Domácí scénu budou reprezentovat Traktor, Kreyson a X-Core.