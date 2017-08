ČNSO poprvé zahrál s jedním z nejúspěšnějších operních pěvců světa v roce 2005, kdy jej po Evropě a Spojených arabských emirátech doprovázel na turné Sentimento.

Do Čech se Andrea Bocelli vrátí už popáté 12. května 2018, kdy s ČNSO zazpívá v pražské O2 areně.

Orchestr, který v roce 1993 založil trumpetista Jan Hasenöhrl spolu s legendárním dirigentem Zdeňkem Košlerem, letos vystoupil po boku hollywoodských skladatelů Ennia Moricconeho, Hanse Zimmera, Dannyho Elfmana a Jamese Newtona Howarda, doprovázel legendární Priscillu Presley na turné The Wonder Of You a pořádal už 13. ročník vlastního hudebního festivalu Prague Proms.