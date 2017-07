Seriál Star Trek působil vždy velice cudně. Nejenže se neodvážil ukázat sex, ale ani se v něm nesmělo mluvit sprostě.

„Každý scenárista cítí impulz začít šílet, když se dostane k seriálu pro internet, který není tak omezen pravidly, ale pak se na to podíváte a zeptáte se – jaká by byla nahota ve Star Treku? Zní to divně. A co hodně sprostých slov? Nic moc,“ uvažuje Harberts. Určitý posun ale vidí v tom, že chce psát komplikovanější, kontroverznější postavy.

Zoe Saldanaová ve Star Treku

FOTO: Cinemart

Vrcholem „divočiny“ bylo zatím to, když se ve filmu Star Trek: Into Darkness ukázala Dr. Carol Marcusová v prádle. A moc daleko se to neposune ani v nové řadě.

„Neříkám, že tam nedáme nějaké násilí a trošičku i ostřejší jazyk, ale pro tvůrčí tým je důležitý odkaz seriálu, který se předává z matky na dceru, z otce na syna, z bratra na bratra. Chceme si být jisti, že neděláme seriál, který fanoušci nemůžou sdílet s rodinou. Musíte ctít to, čím ten seriál je. Řekl bych, že nepůjdeme přes tvrdou PG třináctku,“ dodal Harberts. (Zkratka PG-13 znamená, že pořad není vhodný pro děti do třinácti let).

Star Trek: Discovery bude podle něj přesto dospělejší kvůli ne zcela kladným postavám typu, jaký jsme údajně ještě ve Star Treku neviděli.