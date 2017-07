Al Jean a David Silverman krouží kolem tématu druhého celovečerního filmu už léta. Obávají se ale obrovské náročnosti práce. Žádné studio ještě oficiálně nepotvrdilo, že film bude točit.

„Je to ještě pořád velmi daleko, mluvíme o tom či onom, ale ještě se nic neděje,“ řekl Silverman.

„Řekl bych, že je to v nejranějším stadiu,“ upřesnil Jean. Před pár lety se také zmínil, že epizoda, kde mimozemšťani Kang a Kodos odvezou rodinu na Rigel 7, byl pozdržena, protože v ní viděli potenciál pro samostatný film. Zatím ale nevznikl.

„Jsem opatrný na několik věcí. Nechtěl bych, aby to bylo riskantní, co se týče rozpočtu, a nechci, abychom dělali něco čistě pro peníze. Chtěl bych, aby to byl opravdu skvělý film. Já osobně necítím potřebu dělat další film, pokud by nebyl skvělý,“ dodal Jean.