Kapela v čele s kytaristou Francisem Rossim zahájila koncert hitem Caroline ze svého alba Hello! vydaného v září 1973. Před roztančeným publikem následovaly další známé písně, jako What You're Proposing, Whatever You Want nebo Rockin' All Over the World.

V programu nechyběla nejznámější píseň Status Quo, převzatá skladba In The Army Now. Nadšené obecenstvo si vyžádalo přídavek, na jehož konci zazněly skladby Rock and Roll Music a Bye Bye Johnny z repertoáru Chucka Berryho, který zemřel letos v březnu.

Skupina Status Quo diváky na festivalu řádně rozehřála.

FOTO: Vít Černý, ČTK

Závěrečný program Benátské! v sobotu odstartovalo vystoupení české kapely Hentai Corporation. V drsnějším rockovém stylu s úspěchem pokračovala i skupina Škwor, na pěti pódiích se však představili i interpreti jiných stylů.

Posluchače například pobavil svým záměrným neumětelstvím písničkář Jiří Schmitzer, anglicky zpívanou produkci nabídla zpěvačka a klavíristka Lenny. Publikum rozezpíval také autor populárních písní pro děti i dospělé Jaroslav Uhlíř.

Žánrovou pestrost festivalu doplnil rapper Marpo a jeho TroubleGang. Velký ohlas vyvolalo také vystoupení kapely Jelen, která zahrála, přestože její zpěvák a kytarista Jindra Polák dorazil s nohou v sádře a koncert absolvoval vsedě.

V minulých letech festival přilákal přes 15 tisíc návštěvníků. Letos předprodeje napovídají, že by jich mohlo být ještě více. Přesný počet diváků pořadatelé nezveřejňují.

Letos se konal pětadvacátý ročník festivalu. Hvězdou pátečního programu byla slovenská kapela Team.