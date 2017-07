Na tradiční akci se již v minulosti představili kromě Čechů Francouzi, Italové, Němci, Lucemburčané či Slováci. „Ukrajinci budou na Kovářském fóru vůbec poprvé,“ řekl Právu helfštýnský kastelán Jan Lauro.

Co konkrétně bude pod rukama kovářů vznikat, se podle něj zatím neví. Jejich práci budou moci od 19. do 25. srpna vždy od 10 do 17 hodin, vyjma pondělí, sledovat i návštěvníci hradu.

„Na vlastní oči se tak mohou seznámit s tradičními technologickými postupy, mistrným fortelem a fyzickou námahou, s jejíž pomocí krok po kroku roste pod kovářskýma rukama objekt,“ poznamenal Lauro.

Popjuk podle něj jezdí už několik let na Helfštýn vystavovat komorní plastiky. „Víme, co od něj můžeme čekat, získal již několik nejrůznějších ocenění na Hefaistonu, což byl také důvod, proč jsme jej pozvali na Kovářské fórum,“ podotkl kastelán.

Hlásí se 300 tvůrců



Podobně jako jejich předchůdci si budou muset Ukrajinci vystačit se zázemím historické hradní kovárny, která nabízí pouze nejzákladnější vybavení. „Princip je vždy stejný. Kovářům kromě kovárny zajišťujeme ubytování a stravování, oni na oplátku dílo, které na hradě vytvoří, ponechají v naší sbírce. To, že mohou mít svůj artefakt na hradě trvale vystavený, je pro kováře jakýsi druh cti,“ zdůraznil kastelán.

Slavnostní odhalení díla, které Ukrajinci vytvoří, se uskuteční při zahájení 36. mezinárodního setkání kovářů Hefaiston. Toto největší evropské setkání mistrů černého řemesla se uskuteční od 25. do 27. srpna.

„Oficiálně již máme přihlášeno 300 tvůrců, ale mnozí se registrují vždy až na místě, takže očekáváme, že přijede na 500 mistrů černého řemesla z celého světa,“ dodal Lauro. Hefaiston, na němž se tradičně vedle uměleckých kovářů představují i šperkaři, zbrojíři či nožíři, láká vždy množství návštěvníků. Loni jich bylo přes 10 tisíc.