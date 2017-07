Hrát se bude opět v atraktivním hereckém obsazení s Marií Doležalovou, Tomášem Měcháčkem, Nelou Boudovou, Václavem Koptou, Milanem Šteindlerem, Monikou Timkovou, Josefem Cardou, Martinem Pechlátem, Ondřejem Rychlým nebo Petrem Stachem.

Večer tříkrálový je Shakespearovou sváteční komedií. „Napsal ji pravděpodobně v roce 1601, tedy přibližně v době, kdy napsal Hamleta a byl na vrcholu svých tvůrčích sil. Večer tříkrálový byla komedie spjatá s oslavami, se svátečním ,převráceným‘ světem příznačným pro středověké a renesanční svátky bláznů,“ vysvětlil překladatel Martin Hilský.

Herečka Marie Doležalová ke své roli Olivie řekla: „Je to pro mě nový druh postavy, mám pocit, že jsem nikoho takového nikdy nehrála. Vlastně vždycky hraju přesně opačné typy, než je Olivie. Ona je hrdá, důstojná, sebevědomá, ale taky typická ženská: nedostává to, co chce, a je hysterická.“

„Příběh se odehrává u moře a moře zasahuje poměrně výrazně do osudů postav – Viola se domnívá, že jí moře uloupilo bratra, totéž se domnívá její dvojče Sebastian o ní. A Orsino hned na začátku přirovnává lásku k moři, které všechno pozře. Takže jsem požádala scénografa Martina Chocholouška, aby vytvořil loď, respektive luxusní jachtu, na které se hned na začátku koná večírek nóbl společnosti a kde se cosi stane. Zajímavé je, že Martin si myslí, že vytvořil vilu, já zase, že loď, a vlastně oba máme pravdu. Ale i to nechme na divácích. Koneckonců pan profesor Hilský často mluví o tom, že Shakespeare účinně podněcuje divákovu imaginaci,“ vysvětluje své tvůrčí záměry režisérka Jana Kališová.