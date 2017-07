Kapela Peter Bič Project existuje od roku 2010. Velmi rychle se etablovala, uspěla i u některých zahraničních rozhlasových dramaturgů, nicméně loni došlo k velkým změnám. Odešli zpěvačka a klávesista. Proč?

Peter Bič: Stalo se to, co se v kapelách, v nichž je zpěvačka, stává. Dáša a klávesista Matúš nám loni na jaře řekli, že se rozhodli přesunout na sólovou dráhu. Přiznám se, že nás to trochu zaskočilo, protože to přišlo ve chvíli, kdy jsme se chystali nahrávat třetí album.

Diskutovali jsme s nimi o tom, a nakonec jsme se shodli, že rozchod bude pro ně i pro nás nejlepší. Tvrdím, že kapela není manželství, lidé do ní přicházejí a také z ní odcházejí.

Práce na nové desce se zastavila?

Petr Bič: Zastavila, protože jsme začali hledat nové lidi. Při tom jsme se bavili i o tom, jestli vůbec má smysl dál fungovat. Přišli jsme přece o zpěvačku, která byla tváří původní sestavy. Nakonec jsme se ale rozhodli jít dál. Našli jsme Victorii a Zoliho a začali pracovat na nových skladbách.

První vlaštovkou vstupu do nové etapy byl loni v prosinci singl Calling You, na kterém s námi spolupracoval britský producent, hudebník a skladatel Dario G. Ve druhé polovině devadesátých let se proslavil hitem Sunchyme a fotbalovou hymnou Carnaval de Paris.

Victorie, jak jste se do kapely dostala?

Victoria: Pracovala jsem kdysi jako servírka v jedné košické kavárně, ve které měla kapela, ještě s původní zpěvačkou, schůzky. Obsluhovala jsem ji a přitom jsem si neustále pozpěvovala. Kluky to zaujalo a dali se mnou do řeči.

Řekla jsem jim, že zpívám ráda, ale současně nemám kde. To se stalo asi před čtyřmi lety.

Peter Bič: Později jsem se rozhodl, že pro Victorii napíšu písničky a natočím s ní její sólovou desku. S kapelou Peter Bič Project to nemělo mít vůbec nic společného. Potom ale nastaly problémy, o kterých jsem hovořil, a tak mě napadlo, že by mohla v naší kapele plnohodnotně nahradit původní zpěvačku Dášu. Rozhodující pro mě bylo, že má opravdu nádherný hlas a je neokoukaná tvář.

Victorie, podílíte se nějak na nových písničkách?

Victoria: Postupně a pomalu ano. Pro poslední singl Where Did You Go, který vyšel v květnu, jsem napsala většinu textu a Ivan Bič ho pak dotáhl do finální podoby. Hudbu jsem ale zatím ještě nepsala, i když hraju na klavír a v minulosti jsem něco vytvořit zkoušela.

Změnil se s příchodem dvou nových členů zvuk kapely?

Ivan Bič: Změnil. Victoria má jiný výraz a cítí trochu jiný styl, takže teď skládáme písničky s tím, že do nich vkládáme její hlas a její cítění. Všechno ale přišlo přirozeně a nám tahle spolupráce vyhovuje. Našli jsme společný výrazový jazyk.

Peter Bič: Začínáme nahrávat třetí album a už teď víme, že nebude tak taneční, jak od nás byli fanoušci zvyklí. Victoria má ráda jiný hudební svět, její vkus je spíše melancholický. Nás ostatní to, co se v kapele stalo, přece jenom trochu poznačilo a jako autoři i muzikanti jsme dospěli a posunuli se dál. Nové album bude výpověď o tom, co jsme v posledních dvou letech zažili. Bude osobní a hudebně více akustické.

V minulosti jsme se skládáním bavili a psali jsme především zábavné písničky, které bezvadně fungovaly na párty. Pravda, na koncertech jsme zněli rockověji, ale na deskách to bylo jasné. všichni jsme se bavili. Nyní jsme dozráli a mnohem více přemýšlíme o hudbě i zvuku kapely. Náš posun se s příchodem jinak naladěné zpěvačky střetl v pravý čas.

Budete na koncertech prezentovat i svoje starší skladby?

Peter Bič: Budeme hrát i písně z prvních dvou alb, protože ke kapele patří a lidé je znají. Na zkouškách se ukázalo, že Victorii sedí, takže s nimi není žádný problém.

Odehráli jsme už i pár koncertů na Slovensku a ohlasy fanoušků byly skvělé.

FOTO: archív kapely

Báli jste se toho, jak novou zpěvačku přijmou?

Peter Bič: Měli jsme malou dušičku, to nepopíráme. Dopadlo to ale tak, že lidi během vystoupení začali skandovat její jméno a zpívali s ní.

Jak se vám, Victorie, taneční písničky zpívají?

Victoria: Je pravda, že mi více sedí pomalé písně. To ale neznamená, že bych rychlé a taneční nezpívala ráda. Nemám s nimi problém, navíc si myslím, že některé starší skladby skupiny jsou povedené a jsou i úspěšné.

Pod krkem máte vytetované noty. Je to výraz vaší lásky k hudbě?

Victoria: Přesně tak. Když to řeknu v nadsázce, má láska k hudbě je tak velká, že jsem byla ochotná podstoupit tříhodinové bolestivé tetování symbolů, které mi zůstanou na těle celý život.

Nechala jsem si je udělat před šesti lety. Rodiče se mě tenkrát zeptali, co bych si přála ke svým devatenáctým narozeninám, a já jim řekla, že asi tetování. Překvapivě s tím souhlasili a zaplatili mi ho.

Co bude nyní následovat?

Ivan Bič: V první řadě musíme dokončit album, které chceme vydat na podzim. Z doby, kdy jsme si ještě mysleli, že ho natočíme s naší původní zpěvačkou, jsme si nenechali nic. Hudba i texty na ně začaly vznikat až poté, co jsme do kapely přijali Victorii.

Také jsme připravili společný program s Dariem G, který jsme poprvé prezentovali na Dobrém festivalu v Prešově a chceme s ním vystupovat i dál. Do konce roku bychom ještě chtěli vyrazit na turné.

Peter Bič: Stále máme i ambice oslovit svými písničkami rovněž zahraniční fanoušky. Singl Calling You, kterým začala naše nová etapa, jsme byli prezentovat ve Slovinsku, kde jsme loni na Vánoce odehráli speciální rádiový koncert. Momentálně máme nějaké nabídky z Ameriky a přišly i nabídky k hraní na různých zahraničních festivalech. Nemůžeme se dočkat nového alba, protože pak budeme moci nabídnout i něco nového.