RECENZE: Oakesová nabádá čtenáře k vlastnímu uvažování

Americká autorka Stephanie Oakesová napsala mystický příběh s prvky thrilleru směrovaný mladším čtenářům. Do něj umně skryla sdělení, že nezáleží na tom, co tvrdí svět dospělých, co je nám předkládáno od malička jako to správné. Vždy je třeba věřit vlastnímu úsudku, rozumu a intuici.