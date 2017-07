Mezi britskými vojáky v roce 1940 sice byli cizinci (Češi, Poláci a další), ale určitě tam nebylo moc černochů. Pokud by film vyprávěl o americké armádě, bylo by to něco úplně jiného.

To, že Nolan, podle USA Today zřejmě rasista a šovinista, ukázal jen pár žen ve funkci zdravotních sester, je také naprosto správné. V roce 1940 opravdu nevelely britskému námořnictvu generálky a majorky. Ženy měly tehdy důležitou úlohu jako radistky, zdravotnice, úřednice a podobně. Nikdo je neposílal do bojových misí.

Autor si mohl povšimnout i dalších vad. Ve filmu prokazatelně chybí třeba mentálně postižení, homosexuální vojáci, lesby a další skupiny.

Režisér Nolan se může snažit, jak chce, ale někteří američtí novináři prostě nebudou spokojení, dokud Churchilla nebude hrát thajský transsexuál.