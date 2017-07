„Natáčeli jsme to na Coney Islandu. Odehrává se na onom místě v roce 1950 nebo 1951, nemůžu si vzpomenout. Vyrůstal jsem nedaleko a často jsem tam chodil, ale nikdy jsem nešel ani na jednu z atrakcí,“ řekl tvůrce v živém videorozhovoru s filmařem Robertem Weidem, mimochodem režisérem dokumentu o Allenovi z roku 2012.

Coney Island je newyorský poloostrov, na němž je velký lunapark. Mezi atrakcemi bychom našli i ruské kolo, po němž dostal nadcházející snímek název.

Ve filmu se objeví Kate Winsletová, kterou letos budeme mít možnost vidět nedlouho před uvedením Wonder Wheel také ve snímku Hany Abu-Assada Hora mezi námi. Herečka si měla zahrát už v Allenově filmu Hra osudu z roku 2005. Byla ale nucena z rodinných důvodů roli nepřijmout. Wonder Wheel je tedy její první spolupráce s Allenem.

Spolupráce s Amazon Studios

Ve snímku si dále zahrají popový zpěvák Justin Timberlake, Jim Belushi, bratr legendárního zesnulého komika Johna Belushiho, nebo Juno Templeová, která se objevila i v seriálu z rock’n’rollového prostředí Vinyl.

Stejně jako Allenův předešlý snímek Café Society, i Wonder Wheel vzniká ve spolupráci se společností Amazon Studios, která distribuuje díla prostřednictvím streamovací služby Amazon Video. Společnost produkuje původní filmy sice teprve dva roky, ovšem i tak má na kontě například snímek Kennetha Lonergana Místo u moře, za nějž jmenovaný režisér a herec Casey Affleck získali Oscary.

Sám Allen je filozofii Amazonu velmi nakloněný a je možné, že díky Wonder Wheel bude i jeho jméno souviset s příštími Cenami akademie. Amazon Studios mají ostatně ambice úspěch Místa u moře zopakovat. Tentokrát to chtějí zkusit také s novým snímkem Todda Haynese Wonderstruck a s komediálním dramatem Richarda Linklatera Last Flag Flying.