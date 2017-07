Pokud vezmeme v potaz, že Peroutkové text je žánrově zařazen do beletrie pro mladé, je nejpozoruhodnějším aspektem jazyk, který používá. Je poetický a ona s ním často zachází až básnivě. Graficky text komponuje jako verše a užívá poetických obratů a příměrů. To je výjimečné, neboť Young Adult žánr se povětšinou soustředí výhradně na děj a jazyk volí co nejbanálnější.

Ojedinělé jsou v rámci žánru i zvolené lokalita, doba a téma. Autoři nejčastěji pracují s triviální zápletkou love story či vkomponovávají fantasy náměty. Peroutková se pohybuje v Praze, později ve Francii, prochází rozdílnými světy a komentuje odlišnosti kultur a společností té doby.

Postava Ivany se díky protekci dostane na vysněný obor filmové a divadelní vědy na Filozofické fakultě a o prázdninách vyrazí na cesty po francouzských městech a zejména od muže k muži. Surrealisticky prožívá týdny, kdy nemá jistotu, kde bude večer spát, své dobrodružství si užívá s notnou dávkou sexuální frivolnosti.

Knihu lze vnímat buď jako vyprávění mladé dívky o lehkovážném putování Francií, kde si užívá milostnou nespoutanost a nehledí na to, co přijde zítra, ale také jako exkurzi do života čerstvě dospělého v době socialismu.

Ivana sice žije v době nesvobody, ale poznamenává, že přestože ji vnímá, jí samotné vlastně neškodí. Kromě pár byrokratických překážek konstatuje, že jí se vlastně nic špatného neděje.

Sleduje, kterak režimem trpí její za demokracii bojující spolužáci, sama však nejenže nemá ambici nad změnou přemýšlet, zároveň ji to vlastně ani netrápí. Má totiž plné ruce práce s hledáním sebe samé.

Ivana Peroutková: Francouzská jízda CooBoo, 192 stran, 299 Kč

Celkové hodnocení: 70 %