„Fringe je naše vlajková loď. Nikam by ale nedoplula, kdybychom neměli co nabízet. Jsem pyšná na české soubory, které se na festivalu dostávají do špičkového kontextu. Naším cílem je, aby se naše kulturní projekty objevovaly také na dalších festivalech. A to nejen v Británii, ale i po celém světě,“ uvedla ředitelka Českého centra Londýn Tereza Porybná.

Tisková konference k české účasti na festivalu Fringe v Edinburghu. Na snímku ředitelka Českého centra v Londýně Tereza Porybná (uprostřed) se zástupci ministerstva kultury a nominovaných divadelních souborů.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Soubor Spitfire Company na Fringe vystoupí se dvěma inscenacemi. One Step Before the Fall, za niž získali cenu již na akci v roce 2013, a také s britskou premiérou sólového představení Vypravěč.

Cirk La Putyka bude prezentovat svou nejnovější inscenaci Batacchio založenou na akrobacii, technologických tricích, ale také originálním humoru.

„Přáli bychom si, aby svět poznal naši novocirkusovou poetiku,“ řekla zástupkyně souboru Anna Schmidtmajerová.

Francouzská performerka Cécile Da Costa tančí a zpívá v představení Vypravěč souboru Spitfire Company.

FOTO: Vojtěch Brtnický

Lenka Vagnerová & Company, která byla na festivalu již několikrát oceněná, přijíždí zpět s představením Gossip, vzrušující kombinací tance, fyzického divadla i loutek. Představení uměleckou formou zpracovává téma pomluv, dezinformací a klepů.

Soubor DOT 504 (ve Skotsku již také účinkoval) nabídne You Are Not the One Who Shall Live Long se sociálním a politickým podtextem.

Poprvé se na festivalu představí soubor 420PEOPLE s autorským dílem tanečníka i choreografa Václava Kuneše Wind-Up. Jde o představení plné dynamiky, živočišného tance a netypické hudební složky.

Přehlídka Czech Showcase si za dobu svého trvání na festivalu získala velkou reputaci jak mezi odborníky, tak i mezi diváky. Letos premiérově proběhnou všechna představení v jednom prostoru ZOO Venues.

420PEOPLE přijíždějí na Fringe poprvé s představením Wind-Up.

FOTO: Maciej Zakrzewski

Česká sezóna ve Skotsku

Během léta i na podzim se uskuteční ve Skotsku takzvaná Česká sezóna v rámci Czech Showcase. Akce, která trvá od 20. července do 5. listopadu, se skládá z mnoha projektů v oborech hudba, literatura, výtvarné umění, tanec, sound art a světelný design.

Na sever Británie dorazí například mobilní automat na verše Poesiomat, na Edinburgh Jazz & Blues Festivalu zahraje jazzové trio Fragile Bllis, ve městě Glasgow budou vystavovat čeští fotografové Markéta Othová, Aleksandra Vajd a Radek Brousil, festival Sonice oživí projekt Makula, hledající vzájemný vztah mezi obrazem, zvukem a divákem.