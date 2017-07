Pražská formace vznikla v roce 2015 a zazářila klipovým singlem Let’s Burn Down The Sky, který se dostal do hudebních vysílání. Po celé řadě klubových i festivalových koncertů ale došlo na začátku letošního roku k velkým změnám ve směřování kapely.

Z původních pěti členů zůstali v uskupení pouze dva kytaristé, z nichž jeden se stal zpěvákem. Nově tak čtyřčlenná kapela vystupuje ve složení Pavel Hošek, Jakub Rissaweg, Martin Rokos a Petr Zajíček a prezentuje se novým klipem.

Ten je podle vyjádření skupiny o odhalení své vlastní identity, svého pravého já, o probuzení z letargického snu a nalezení motivace žít svůj život naplno.

Skupina Define Me

FOTO: Define Me

„Naší vizí je dostat kapelu na vrchol možností členů kapely – úsilím, know-how, produkčně, hudebně i vizuálně. Máme za sebou všichni dekádu fungování na hudebních scénách, teď jsme se rozhodli, že uzrál čas dát všechny nabrané zkušenosti na stůl a proměnit je,“ uvedl frontman skupiny Pavel Hošek.