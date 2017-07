Skotští Mogwai patří ke klíčovým představitelům post rocku, kteří dokáží vybudovat působivé zvukové stěny. Jejich převážně instrumentální skladby jsou potemnělé, ale současně vznosné. Nejsilnější je kapela na pódiu, kde se jí daří vytvářet napětí, neboť střídá lyrické pasáže s výbušnými, stojícími na mohutném plném a hlasitém zvuku.

Všech jejich osm alb se dočkalo dobrého hodnocení. V Praze představí skladby z nového Every Country´s Sun, který produkoval Dave Friedmann, spolupracující s Mogwai již v minulosti právě na albu Rock Action z roku 2001 nebo o dva roky staršího Come On Die Young.

Sacred Paws

FOTO: Charms Music

Sacred Paws tvoří kytaristka a zpěvačka Rachel Aggs a bubenice Eilidh Rogers, své debutové album Strike A Match vydaly letos v lednu u vydavatelství Rock Action.

Sacred Paws vznikly před třemi lety po rozpadu projektu Golden Grrrls. Přestože jedna z protagonistek je z Londýna a druhá z Glasgow, během vzájemných návštěv se zrodilo album Strike A Match. Desetipísňová nahrávka pohybující mezi indie-popem a post-punkem byla vysoce hodnocena v časopisech Pitchfork a Q.