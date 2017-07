V dalších letech si prostřednictvím médií ti dva vzájemně projevovali velkou dávku neúcty, nicméně loni se vše změnilo. Bylo oznámeno, že se pod praporem kapely z Los Angeles opět sejdou a vyrazí do světa jako za starých časů. 4. července se zastaví na letišti v pražských Letňanech a zahrají i mnohé ty pecky, které jim zaručily slávu. Guns N’ Roses jsou zpět... i se Slashem!

Vzrůstající popularita

Axl, Slash a baskytarista Duff McKagan potvrdili svůj plán vrátit se na scénu prostřednictvím Twitteru a Instagramu v lednu 2016. První společný koncert od roku 1993 měli odehrát v Americe v dubnu téhož roku. Potvrdili také, že chystané americké koncertní turné bude čítat pětadvacet zastávek.

Připomeňme si, že Guns N’Roses vznikli v roce 1985 a svou největší slávu zažili po vydání debutové nahrávky Appetite For Destruction (1987) s hity Welcome To the Jungle, Sweet Child O’Mine a Paradise City. Na úspěch prvního alba navázali nahrávkou GN’R Lies (1988) a pak v roce 1991 počiny Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, které vyšly ve stejný den.

Axl a Slash se však v té době stále více hádali a brzy spolu už nebyli schopni skládat a nahrávat nové skladby. V roce 1993 ještě kapela vydala kolekci coververzí The Spaghetti Incident? a v Buenos Aires pak odehrála poslední koncert v nejslavnější sestavě.

Slash z formace oficiálně odešel v roce 1996. Pod vedením Axla však Guns N’Roses existovali dál a brzy sdělili světu, že pracují na novém albu, přičemž zcela evidentně žádnou velkou aktivitou nehýřili.

Nejdražší album historie

Desku nakonec vydali v listopadu 2008 a pojmenovali ji Chinese Democracy. Její nahrávání přišlo na asi třináct miliónů dolarů, což z ní udělalo vůbec nejdražší albový počin v hudební historii. Mnoho pozitivního to však nepřineslo. Jak hudební kritici, tak fanoušci se shodli na tom, že kolekce je pouze průměrná, a příliš pozornosti jí pak nevěnovali.

Guns N’ Roses nicméně vyjeli na pódia. Jejich vystoupení sice neměla takový švih, jako třeba to v Praze na Strahově v roce 1992, kdy u nás hráli poprvé, na největší hity při nich nicméně docházelo. Zpěvák W. Axl Rose se totiž obklopil velmi dobrými muzikanty, a tak si docela klidně mohl dovolit na slavnou éru důstojně vzpomínat. On tomu všemu dodal onen nenapodobitelný charakteristický „mečák“, oni instrumentální jistotu a lehkost.

Kytarista Slash se se zpěvákem W. Axlem Rosem příliš v lásce nemají, ač jsou z jedné kapely.

FOTO: ČTK

Sebevědomí přitom měli na rozdávání, tedy alespoň frontman. Dokázal jím například rozčílit mnoho fanoušků v různých částech světa poté, kdy se svou kapelou chodil na pódium až dlouho po okamžiku, kdy na ně podle časového rozpisu večera vstoupit měl. Pamatují na to jistě i příznivci v České republice.

Mašina Guns N’ Roses se přesto rozjela a její aktivní posádka se dala i do nahrávání nových písniček. Kytarista Richard Fortus v červenci 2015 řekl, že jich mají připravenou celou řadu.

„Nahráli jsme toho hodně, mohla by z toho být klidně dvě nebo tři alba. Nemůžeme se dočkat okamžiku, kdy je vydáme,“ prohlásil s nadějí v hlase.

Klávesista Dizzy Reed však dodal, že i přes množství nových skladeb stále nevědí, kdy a jestli nějaké nové album opravdu vydají. „Kdy to bude? To stále netušíme. To ví pouze Axl, ale je to velké tajemství. Buďte trpěliví,“ uvedl Reed.

Odchod dvou kytaristů

V srpnu roku 2015 však odešli ze sestavy kytaristé Ron „Bumblefoot“ Thal a Daren Jay „DJ“ Ashba. Prvně jmenovaný řekl, že se soustředí na sólovou kariéru, přičemž dodal: „K této záležitosti se nebudu více vyjadřovat. Myslím, že existuje dostatečné množství náznaků, abyste si domysleli, na čem mi momentálně záleží.“

Těmi náznaky myslel rodící se spojení Axla se Slashem, jenž si v té době ještě liboval v hraní s vlastním projektem, v němž zpíval znamenitý Myles Kennedy z kapely Alter Bridge.

A měl pravdu. Návrat byl oznámen v lednu 2016, v dubnu pak kapela zahrála v Las Vegas i na festivalu Coachella a v létě začala jezdit po Americe.

Její aktuální sestavu tvoří zpěvák Axl, kytarista Slash, baskytarista Duff McKagan, kteří u toho byli i na konci osmdesátých let, kdy formace uhranula svým špinavým rokenrolem svět. S nimi v tom dnes jedou klávesista Dizzy Reed, jenž do sestavy přišel v roce 1990, kytarista Richard Fortus, který v ní je od roku 2002, bubeník Frank Ferrer, jenž přišel v roce 2006, a klávesistka Melissa Reeseová, která se přidala po ohlášení návratu Slashe, tedy v roce 2016.

Z těch, kterým by účast v aktuálním složení kapely slušela, chybí kytarista Izzy Stradlin, jedna z velkých person ze starých časů. Axl pro jednu americkou televizi loni uvedl: „Nevím, co k jeho neúčasti na našem turné dodat. Dělali jsme aranžmá, zkoušeli, a on si pak odejde dělat jiné věci. U Izzyho nikdy nevíte, co máte čekat.“

Stradlin ale v reakci zveřejnil na internetu zprávu, ve které dal věci do úplně jiného světla: „Nechtěli se dělit rovným dílem. To je jasné jako facka!“ napsal.

Hity a coververze

Americké turné ale bylo úspěšné, možná i proto, že na jaře loňského roku odběhl Axl vypomoci kamarádům z australské skupiny AC/DC, když odešly hlasivky Briani Johnsonovi a lékaři mu doporučili, aby přestal na delší čas zpívat. Přijel s nimi i na letiště v Letňanech v Praze, kam se za pár dnů, 4. července, se svou mateřskou kapelou vrátí a zase zazpívá.

Pohled na koncertní program říká, že pro koncerty nachystala bezmála třicet písniček, mezi kterými jsou takové hity jako Welcome To The Jungle, Rocket Queen, Don’t Cry, Civil War, Nightrain, November Rain, Paradise City nebo Sweet Child O’Mine. Dojde i na nějaké coververze oblíbených skladeb, mezi kterými budou i ty od australských AC/DC. Jako by chtěl Axl připomenout, že v současné době je i členem této kapely.

Podle informací z bulvárních médií nejsou nicméně vztahy mezi Axlem a Slashem vůbec ideální, jak by se třeba mohlo zdát. Údajně spolu komunikují zásadně jen přes třetí osoby, mnohdy rovnou přes právníky. Mašina ale jede, tak to jistě takhle ještě nějaký čas vydrží.