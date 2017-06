Diváci mají stále v povědomí televizní zpracování Poirotových příběhů s Davidem Suchetem nebo adaptaci ze sedmdesátých let, v níž si detektiva Poirota zahrál Albert Finney. Hlavní role v chystaném snímku se ujal herec, režisér a scenárista irského původu Kenneth Branagh, který je mimo jiné velkým milovníkem díla Williama Shakespeara a na plátno přivedl už řadu jeho her.

„Pocházím z divadla, mám v něm kořeny. Být v divadle je pro mě stejně přirozená věc jako dýchání. Chci pokračovat v tvorbě filmů a v tvorbě pro televizi, ale je to jen část toho, kdo jsem,“ řekl o sobě britskému týdeníku The Independent. Mnohostranně nadaný tvůrce si ve Vraždě v Orient expresu nejen zahrál, ale rovnou se zhostil i režie.

Vražda v Orient expresu láká na plejádu hollywoodských hvězd. Ve filmu si zahráli například Johnny Depp, Penélope Cruzová, Willem Dafoe, Michelle Pfeifferová nebo Britka Daisy Ridleyová, jejíž herecká kariéra momentálně stoupá díky roli v nejnovější trilogii Star Wars.

O natáčení detektivního filmu se rozhovořila pro televizní pořad Made In Hollywood. „Myslím si, že i když jsme se nedostali do Ghany nebo do Orient expresu, natáčení tomu bylo nejblíže, jak mohlo. A ještě víc, protože ta cesta trvá jen tři dny a my natáčeli čtyři měsíce. Myslím, že vagóny udělali trochu širší kvůli kamerám, ale jinak to bylo jako tehdy,“ řekla Ridleyová.

Kniha Vražda v Orient expresu vyšla poprvé v roce 1934. Je jedním z nejslavnějších děl Agathy Christie a zároveň jedním z nejznámějších dobrodružství detektiva Hercula Poirota.