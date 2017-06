„Skupina Elán po loňském úspěšném česko-slovenském turné vystoupila uplynulou neděli na open air koncertu v Nitře. Jak už dříve avizovala, byl to jeden z letních koncertů, kterými by chtěla uzavřít další etapu svojí existence. Po svém padesátiletém výročí na hudební scéně v příštím roce by chtěla odpočívat až do roku 2020,” sdělila Marcela Kočandrlová z Warner Music.

Pop-rocková skupina, která funguje neuvěřitelných 49 let, v současnosti hraje naživo ve složení Jožo Ráž, Ján Baláž, Vašo Patejdl, Peter Farnbauer, Ľubo Horňák, Števo Bugala a tříčlenná dechová sekce Rišo Šimurka, Martin Haas a Samo Šimek.

Vydavatelství Warner Music jí předalo Zlaté desky za prodej 6CD boxu Kamaráti. Zlaté desky byly uděleny podle nových pravidel, kdy je rozhodujícím kritériem pro jejich udělení celkový součet tržeb vydavatele realizovaných prodejem alba a příjmů dosažených digitálním šířením nahrávek.

Box Kamaráti obsahuje všechna studiová alba Elánu vydaná od návratu Vašo Patejdla v roce 1996 - Hodina pravdy (1997), Elán 3000 (2002), Tretie oko (2003), Anjelská daň (2010) a poslední studiové album Živých nás nedostanú (2014), ke kterým je připojeno CD O život naživo.