Hlavní postava, tedy lehce autistický Pitt, téměř nezná svého otce, který odletěl před 20 lety na misi, z níž se nejde vrátit. Hledal totiž na Neptunu mimozemskou civilizaci. Když syn dospěje, rozhodne se, že ho najde a zjistí, co se s jeho misí stalo.

Film Ad Astra se připravuje už řadu let a má se točit v červenci. Gray naznačil, že nejde o žádnou divoce akční fantazii, ale spíše o realističtější sci-fi.

„Snažím se o nejrealističtější popis cestování vesmírem, jaký kdy byl k vidění ve filmu. V podstatě chci říct: Vesmír je strašně nepřátelský. Je to trochu jako Heart of Darkness, cesta na okraj Sluneční soustavy. Hodně tomu věřím a je to určitě ambiciózní.“

Brad Pitt (Železná srdce)

FOTO: Falcon

Brad Pitt se díky filmu vrací ke sci-fi, která není jeho zvlášť oblíbenou oblastí. Herec, který se proslavil v devadesátých letech filmy jako Pravdivá romance, Sedm let v Tibetu a Klub rváčů, si nedávno zahrál hlavní role ve válečných filmech Železná srdce a Spojenci nebo v satirickém filmu War Machine.