„Cítím, že vysvětlení Vám dlužím, a proto bych Vám chtěla říci, že šlo o vážné selhání imunity. Následné léčení mám za sebou a nyní regeneruji a začínám se připravovat na další sezónu,“ vysvětlila svou delší pauzu Filipová.

„Dostala jsem tuto nabídku a opravdu s radostí jsem ji přijala. Meky je vtipnej, fajn kamarád, mám ho moc ráda a už teď se na to těším. Známe se spoustu let. Na jevišti jsme se spíše míjeli, ale nikdy jsme nezpívali v pořadu toho druhého. Bude to pro nás premiéra. Mimo jiné mne nalákala Zlínská filharmonie, která je opravdu báječná. V loňském roce jsem s ní totiž vystupovala s mojí dcerou Lenny,“ dodala.

Miro Žbirka

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vánoční Symphonic Tour 2017 představí Žbirkovy slavné hity v symfonickém pojetí a zapojí se také dětské sbory.

„Lenka měla vždy blízko k vážné hudbě díky brilantní klasické kytaře. Pamatuji ji, jak v dobách, kdy to ještě nebylo obvyklé, hrála na akustice kompozice starých mistrů a kombinovala to s populární hudbou. To bylo ojedinělé. Proto jsem rád, že přijala moji nabídku na hostování v rámci Vánočního Symphonic Tour. Už jsme spolu stáli na jednom pódiu na rockovém koncertě v Londýně a teď to bude zase trochu jiné a já se na to moc těším,“ řekl Miro Žbirka.