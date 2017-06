„Před La La Landem všichni říkali, že za posledních třiadvacet let nevznikl originální muzikál. Takže převládající názor v Hollywoodu byl, že pokud nemáte zavedenou, lidem známou značku, není to hotová věc. Akorát to vzalo hodně času,“ řekl americkému týdeníku Entertainment Weekly Hugh Jackman.

O tom, že má The Greatest Showman vzniknout, se mluvilo už řadu let. Vypadá to ale, že až po úspěchu La La Landu nastala vhodná doba, aby mohl být uveden v muzikálové podobě. Původně se totiž mělo jednat jen o životopisné drama.

Snímek The Greatest Showman bude vyprávět o životě Phinease Taylora Barnuma, podnikatele z devatenáctého století. Byl zakladatelem slavného putovního cirkusu Ringling Bros. and Barnum & Bailey, prezentovaného také jako největší show na světě.

„Řekl jsem: Pokud to chcete nazvat The Greatest Showman (Největší showman), měli byste využít svých silných stránek a měli bychom z toho udělat muzikál. Tato směšná poznámka mě stála sedm let života,“ uvedl pro Entertainment Weekly režisér Michael Gracey, který se až do současnosti věnoval hlavně tvorbě reklam a vizuálních efektů.

Připomeňme, že byť role v muzikálech nejsou Jackmanovi cizí, fanoušci ho znají především jako představitele Wolverina, postavy z komiksového universa společnosti Marvel. Herec se do své asi nejslavnější role naposledy vrátil v letošním snímku Logan: Wolverine.

The Greatest Showman nabídne zajímavé herecké obsazení. Kromě Jackmana si v něm zahrála například hvězda disneyovského Muzikálu ze střední Zac Efron. Ve filmu se objeví herečka a zpěvačka Zendaya, jež toho má s Disneym také mnoho společného. Tři roky se objevovala v sitkomu televizní stanice Disney Channel Na parket!. Dále si ve snímku zahrály například Michelle Williamsová nebo Rebecca Fergusonová.

Jestliže jsme zmínili určitou spojitost mezi The Greatest Showmanem a La La Landem, je nutno také dodat, že na filmu se coby skladatelé podíleli tvůrci La La Landu, oscaroví Benj Pasek a Justin Paul.

„The Greatest Showman je oslavou kreativity a toho, co je na každém z nás jedinečné,“ citoval Jackmana britský deník Daily Mail.