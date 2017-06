V pořadí druhá deska I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It vyšla loni a jejímu vydání předcházela velká očekávání. Překonat platinový debut, který bořil hitparády po celém světě, musela být pro čtveřici poměrně výzva. Přesto se však album okamžitě stalo jedničkou ve více než třiceti zemích.

„Udělali jsme hodně osobní desku a reakce jsou neuvěřitelné,“ nechal se slyšet zpěvák a kytarista Matty Healy.

K výčtu loňských úspěchů mohou tito muzikanti z Manchesteru přidat i pětkrát vyprodanou londýnskou Brixton Academy (prostor pro pět tisíc lidí) nebo nominaci na Mercury Prize. Na příští rok chystají další nahrávku, což nedávno oznámil Healy na twitterovém účtu. Ponese název Music for Cars a má jít o nejzásadnější desku dekády.

Kapela The 1975 vznikla v roce 2002 a tvoří ji Matty Healy (zpěv, kytara), Adam Hann (kytara), George Daniel (bicí) a Ross MacDonald (baskytara). Debutové, eponymní album vydala v září 2013 a pokořila s ním UK Chart.

Tento úspěch se jí podařilo zopakovat i s druhou deskou, s níž dobyla i americký žebříček Billboard 200. Na kontě má také čtyři EP nahrávky.

Vstupenky na pražský koncert budou stát na místě 900 Kč. Předskupina Pale Waves začne hrát ve 20 hodin, The 1975 odstartují svůj set ve dvacet jedna hodin.