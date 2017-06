V minulosti to v ní totiž nepřežilo několik festivalů, ať už to byl Love Planet, Prague City Festival nebo Music In The Park. Druhý ročník Metronome Festivalu Prague však svou životaschopnost prokázal a pořadatelé již vyhlásili na příští červen jeho pokračování.

Zatímco loni na něj přišlo nějakých sedm tisíc diváků, na Stingovi jich v pátek bylo čtrnáct tisíc. Zlepšilo se také zázemí akce (byť fronty na jídlo jsou koloritem každé podobné události) a místo konání nabízí mnohé klidné zóny na odpočinek. To všechno se počítá jako plus.

V dobrém světle se navíc představily největší hudební autority programu. Sting svým pátečním koncertem diváky doslova polaskal a v nádherné noci jim nadělil dávku sofistikovaného umění, když zpíval skladby své i slovutných The Police, s nimiž se v minulosti proslavil.

Kasabian na Metronome Festivalu Prague.

FOTO: Milan Malíček

Kasabian pak v sobotu večer vychrlili dávku rockové živelnosti, kterou postavili na svých koncertně velmi silných písničkách i sebevědomí pramenícího z faktu, že doma na ostrovech platí za jednu z nejlepších kapel současnosti, a to i v živém provedení.

Z výše uvedených jmen vyplývá, že si organizátoři dávají záležet na nabídce. Loni to byl Iggy Pop, letos Sting a Kasabian, za rok to jistě bude někdo další zajímavý. Hnacím motorem budiž to, že pořadatelé momentálně drží v rukou produkt, který má šanci (a jistě i ambici) nabývat a jednou by mohl být ozdobou letní sezóny v hlavním městě.

Možná by přesto mohli v programu napříště více myslet na to, že i naši hudební zástupci si v mnoha případech zaslouží větší pozornost, už jen vzhledem k tomu, že jsou v tuzemsku populární, anebo jsou takříkajíc na cestě vzhůru. V letošním programu by například zpěvačce Lenny, která je nesporně největší novou hvězdou loňského českého roku (o čemž svědčí i pět Cen Anděl) slušel večerní čas v programu více než ten odpolední.

Jinak se ale na Metronome Festivalu Prague vyvíjí vše podle nejlepších předpokladů. A euforie z toho je dalším z hnacích motorů.