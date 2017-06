Sting se představí v rámci turné ke své loni vydané desce 57th & 9th. Prostřednictvím pořadatelů festivalu nicméně slíbil, že zahraje i další hity a také některé písničky z repertoáru skupiny The Police, se kterou ve velkém hudebním světě začínal.

Kromě toho překvapil organizátory skromností svých požadavků. V Praze se ubytuje v hotelu a od nich žádá jen standardní věci jako ručníky či výběr svých oblíbených čajů s medem.

„O Stingovi se říká, že často střídá koncertní program a vystoupení na festivalech má jedinečná,“ řekla programová ředitelka Metronome Prague Festivalu Barbora Šubrtová.

Sting, vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner, se pohybuje na hudební scéně od počátku sedmdesátých let minulého století. Svou kariéru odstartoval jako člen kapely The Police, s níž vydal pět alb. V červnu 1985 uvedl na trh svou první sólovou desku The Dream Of The Blue Turtles. Dosud má na kontě dvanáct studiových, pět koncertních, devět kompilačních alb a také osmačtyřicet singlů.

Je členem Skladatelské síně slávy, Rock’n’rollové síně slávy a má i hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Vlastní též šestnáct cen Grammy, Zlatý Glóbus, cenu Primetime Emmy či tři nominace na Oscara.

Sobotní hvězdou přehlídky budou britští Kasabian. Ti letos po třech letech vydali nové album For Crying Out Loud a právě z něho některé písně zahrají. Samozřejmě dojde i na ty, které formaci v minulosti proslavily. Pochází z Leicesteru, v letošním roce oslavuje dvacet let existence a v její diskografii je šest studiových desek.

V pátek začne festivalový program ve 14.30 hod. a představí se mimo jiné Thom Artway, Monkey Business, Ewa Farna a David Dorůžka, nizozemští Birth Of Joy, britští The Veils a již zmíněný Sting. Ten vystoupí ve 21.30 hod.

V sobotu se od 14 hodin na pódiích mimo jiné vystřídají Adrian Bell, Lenny, David Koller And Friends, britští Blood Red Shoes či Young Fathers. Kasabian začnou ve 21.30 hod.