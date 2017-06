Oba se dostanou do absurdní situace, kdy Reynolds bude mít za úkol jako přední agent pro ochranu osob zabijáka chránit. Už jen podle trailerů to ale v případě horkokrevné postavy, již Jackson ztvárňuje, nebude nic jednoduchého. Plakát k filmu paroduje slavný snímek s Kevinem Costnerem Osobní strážce a vtipné jsou i již zmiňované upoutávky, v nichž do zběsilé akce a zabijákova věčného nadávání hraje píseň I Will Always Love You od Whitney Houstonové.

„Ten snímek je báječný. Nebojím se říct, že vznikne jeho pokračování. Hlavní dvě hvězdy jsou ve vyvažování akce a humoru podle mě nejlepší na světě,“ prohlásila k filmu Salma Hayeková, která se v Zabijákovi & bodyguardovi objeví také.

Režie se ujal Patrick Hughes, který má už s akčními filmy zkušenosti. V roce 2010 debutoval s westernovým thrillerem Red Hill: Krvavý zapadákov a o čtyři roky později natočil třetí pokračování série Expendables: Postradatelní.

Ta je zamýšlena jako pocta akčním filmům z osmdesátých let a odpovídá tomu i její herecké obsazení. Hughes tedy díky ní měl už při svém druhém filmu možnost spolupracovat s takovými jmény, jako jsou Sylvester Stallone, Mel Gibson, Dolph Lundgren nebo Arnold Schwarzenegger. Zabiják & bodyguard je jeho třetí snímek.