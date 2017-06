Bubeník Lynyrd Skynyrd Artimus Pyle uvedl: „Ten příběh - můj příběh - není jen o té letecké nehodě, ale i o mém osobním vztahu s geniálním Ronniem Van Zantem.”

„Chceme, aby to byl dobrý film, který vypráví velmi vášnivý intimní příběh o hudbě a skupině a vzestupu a pádu, který nastal tak nečekaně.“

Kytarista Gary Rossington a zpěvák Johnny Van Zant se ale obávají překroucení faktů. Pyle už od začátku uváděl, že nejde o autorizovaný životopis a s ostatními se nedohodl.

Původní název filmu měl být Free Bird podle jednoho z největších hitů skupiny, jenže na to Pyle neměl právo. Odpůrci ho donutili titul změnit na méně úderné Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash.

Napjaté vztahy



Nová žaloba tvrdí, že Artimus Pyle si může využít ve filmu vlastní příběh, ale nepovoluje se žádné využití životního příběhu, které si dělá ambice být „příběhem Lynyrd Skynyrd“.

Podle právníků film, který zatím nikdo neviděl, může obsahovat „nepřesné nebo překroucené zobrazení skupiny Lynyrd Skynyrd“.

Film Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash už se natáčí, žaloba se bude projednávat u soudu až 11. července. Artimus Pyle opustil Lynyrd Skynyrd v roce 1991. Vztahy mezi členy jsou dost napjaté. Podle žaloby byl v minulosti obviněn mimo jiné ze sexuálního zneužití nezletilých.