Nádraží probudí k životu umělci, kteří se pohybují mimo mainstream, ať už jsou to divadelní soubor Farma v jeskyni, nebo zpěvačky Ridina Ahmed a Irena Budweiserová, zpěvák a akordeonista Mário Bihári se skupinou Bachtale Apsa či kapela Allstar Refjúdží Band.

Koncerty budou podle pořadatelů zdarma, na divadelní představení Čekárna je nutná registrace předem. Vše pořádá společnost Památník Šoa ve spolupráci s festivalem United Islands of Prague.

„V nabídnutém programu rozvíjíme téma jinakosti. Divadelníci, hudebníci nebo výtvarní umělci, kteří jsou očividně jiní - někdy jsou z jiného světadílu nebo jsou jiné rasy, někdy jsou i mentálně či fyzicky postižení. Reprezentují tak skupiny, které byly v době nacismu určeny k odsunu do nevědomí a do nebytí. Obnovování historické paměti, ale i energie, kterou sem chceme živým uměním vrátit, je to, co nás v tomto prostoru dlouhodobě zajímá,“ sdělil Pavel Štingl z obecně prospěšné společnosti Památník Šoa.

„Moderátoři jednotlivých dnů budou pracovat i s citáty spisovatele Patrika Ouředníka, autora provokativního románu Europeana, ale i znalce eugenického tématu a nacistické propagandy směřující k takzvanému 'řešení ozdravění rodového základu velkoněmecké říše',” dodal Štingl.

Mário Bihári

FOTO: Bjorn Steinz

Známý dokumentarista stojí i za projektem Památníku ticha – moderní platformy věnované oživování historické paměti, která by na nádraží Praha-Bubny měla v budoucnosti vzniknout.

Ve středu dopoledne začne divadelní představení Terezínské zvony – zhudebněné dílo inspirované skutečnými příběhy dětí z terezínského ghetta tu zahrají studenti holešovického gymnázia Přírodní škola.

V 19.00 vystoupí se svým unikátním projektem zpěvačka Ridina Ahmed a kontrabasista Petr Tichý. Svou desku Hlaskontrabas natočili loni a stačil jim jen lidský hlas, kontrabas a elektronika. Splétají vlivy jazzu, soulu, world music i vážné hudby a k vrstvení zvukových stop použili přístroj loopstation.

Ve 22.00 nastoupí divadelní představení Čekárna souboru Farma v jeskyni. Jde o „příběh na pomezí reality a snu, odehrávající se na žilinské železniční stanici, inspirovaly vzpomínky pamětnice deportované právě z nádraží Bubny.“

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je ale nutná registrace předem na program@bubny.org.

Bihári a Budweiserová



Ve čtvrtek 22. června se Bubenský slunovrat otevře studentům středních filmových škol, od 10 do 18 hodin proběhne seminář Od svědectví k podobenství věnovaný dramaturgii zpracování velkých příběhů 20. století. Poté se na program vrátí hra Terezínské zvony.

Ve 21 hodin vystoupí zpěvák a akordeonista Mário Bihári se skupinou Bachtale Apsa. Hostem večera bude neméně pozoruhodný zpěvák Martin Svátek.

V pátek 23. června proběhne od 15 hodin výtvarná dílna Jamming pod vedením malířů Mirka Kaufmanna a Otto Kowena. Večer vystoupí od 19 hodin skupina Allstar Refjúdží Band tvořená hudebníky různých národností i náboženských vyznání. Ve 22.00 opět proběhne Čekárna v podání souboru Farma v jeskyni.

Irena Budweiserová

FOTO: budweiserova.com

„V sobotu odpoledne se program Bubenského slunovratu přenese na Rohanský ostrov, kde vznikne „Carton Cajon – Picture“, velkoplošný obraz vytvořený z bubnů-kachonů. Výtvarný objekt se vzápětí promění v rytmický orchestr, aby svým zvukem názorně předvedl rušení ticha, které vždy provází přihlížení pasivní většiny. Happeningu se zúčastní profesionální muzikanti, náhodní kolemjdoucí i publikum festivalu United Islands of Prague,” doplnila Jana Bryndová.

Po vernisáži výtvarného díla z dílny Jamming v 18.00 vystoupí v 19.00 zpěvačka Irena Budweiserová, kterou doprovodí kytarista Jakub Racek a nevidomá pianistka a zpěvačka Ráchel Skleničková. Ve 21 hodin vyvrcholí Bubenský slunovrat posledním uvedením divadelního představení Čekárna. Více na bubny.org.