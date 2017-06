Režisér Jan Svěrák uvedl film, který se celý odehrává za války, „trochu drsnější“ než Obecná škola, které dějově předchází.

„Já myslím, že je to lyričtější než Obecná škola. Je to víc o rodině,“ zamyslel se Zdeněk Svěrák.

„Aha, tak to drsnější bereme zpět,“ reagoval s úsměvem Jan.

To jsi pěkně blbej Čech!

Jedno z českých dětí se v ukázce nechá strhnout pochodem a zpíváním německých vojáků a mašíruje za nimi. Ostatní kluci ho ale v hořce komické scéně odsoudí, zbaví ho hodnosti a vyloučí ho z dětského bunkru. „To jsi pěkně blbej Čech,“ vysvětlí mu.

Venkovský komparz ve Slavonicích je podle Jana Svěráka skvělý, lepší než v Praze. „Přišli ve čtyři ráno, aby prošli maskérnou a kostymérnou, kde bylo dvanáct maskérů a asi třicet kostymérek, aby ten dav tři sta lidí byli schopni obléknout.“

„Ochotně přišli,“ přitakal mu Zdeněk. „Najednou tam chodilo město, jako se chodilo ve 40. letech. Já jsem mu říkal: Honzo, prosím tě, ať to dělají s naprostým nadšením. A Honza do megafonu říkal: Prosím vás, teď přijedou Rusové. Představte si, že jste na ně šest let čekali. Zapomeňte na všechno, co nám později provedli, a vítejte je až k slzám. A uvidíte, jak to ti civilní neherci provedli. Úžasně,“ uzavřel Zdeněk Svěrák.

Jan a Zdeněk Svěrákovi v důvěrném rozhovoru

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zdeněk Svěrák

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Herec Ondřej Vetchý vysvětlil, že z role tatínka, kterou v podstatě zdědil po Svěrákovi, trému neměl. „Já jsme se tím nenechal nijak determinovat. Já jsem se pokoušel provádět uvědomělou činnost, chápal jsem, co ta postava je zač. Chápal jsem všechny tlaky, který na ní jsou, chápal jsem veškerá omezení, která vyplývala ze situace.“

Film bude uveden do kin v ČR 17. srpna. Uvidí ho také na Slovensku a v Dánsku - stejně jako předtím Tři bratry. „Dánové si to přezpívali do dánštiny, stejně dobře to zní jako v češtině,“ dodal k pohádce Tři bratři Jan Svěrák.