Jan Bednář podepsal v minulém režimu Chartu 77 a byl nucen vystěhovat se do zahraničí. Působil dlouhá léta mj. v československé redakci BBC. V roce 1992 se vrátil do Československa.

V letech 1992 a 1993 působil například v Kanceláři prezidenta republiky jako tiskový mluvčí, později pracoval v Rádiu Svobodná Evropa či v redakcích Českého rozhlasu. Je nositelem novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2011.

Do Rady ČT jej počátkem roku 2014 nominovala Rada pro mezinárodní vztahy. Pod Bednářovým vedením rada letos v dubnu vybírala generálního ředitele ČT na další šestileté období, a to s půlročním předstihem, mandát Petra Dvořáka měl vypršet až 30. září. Kvůli tomu byli radní terčem kritiky, kterou Bednář odmítl s tím, že v civilizovaných zemích se o takto důležitých místech rozhoduje s několikaměsíčním předstihem.

„Vítěz výběrového řízení musí mít dostatek času na přípravu před nástupem do své funkce. Existují ale i další důvody, zejména blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rada je přesvědčena, že v průběhu kampaně do parlamentních voleb musí mít ČT řádného ředitele,” uvedl Bednář. Rada Dvořáka zvolila na dalších šest let.

Ve funkci místopředsedy Rady ČT bude nadále pokračovat Jaroslav Dědič. Ze čtrnácti přítomných členů rady obdržel v tajné volbě dvanáct hlasů.

Radní projednávali ve středu mimo jiné analýzu stanice ČT 2. Programový ředitel ČT Milan Fridrich uvedl, že televize pro tuto stanici zakoupila například další řadu seriálu Ve jménu vlasti, minisérii Hotel Sacher a dokumentární sérii o 2. světové válce nazvanou Těžká voda. Diváci vše uvidí na podzim.