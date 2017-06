Extrémní rychlost

Příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do hledáčku místního zločineckého bosse Moriera. Výměnou za své životy budou muset ukrást auto jeho úhlavnímu nepříteli Maxi Klempovi, a to nejen nějaké auto. Morier chce, aby Klempovi ukradli jeho nejcennější auto, Ferrari 250 GTO z roku 1962.

Extrémní rychlost, Francie 2017, akční, 94 min., režie: Antonio Negret, hrají: Simon Abkarian, Ana de Armasová, Scott Eastwood a další.

Pobřežní hlídka

Video

Trailer k filmu Baywatch - Pobřežní hlídka

Původní Mitch Buchannon je už sice dávno v důchodu, to ale neznamená, že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. Tvůrci nového filmu nechtěli podruhé vstoupit do stejného oceánu, nová Pobřežní hlídka je pokusem o komedii.

Pobřežní hlídka, USA 2017, komedie, 119 min., režie: Seth Gordon, hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, David Hasselhoff, Pamela Andersonová a další.

Auta 3

Video

Upoutávka na film Auta 3

Legendární Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

Auta 3, USA 2017, animovaný, 109 min., v českém znění: Richard Krajčo, Vendula Příhodová, Pavel Novotný, Luděk Sobota a další.

Trpká úroda

Video

Upoutávka na film Trpká úroda

Osud dvou mladých milenců, vtažených do pustošícího řádění Josefa Stalina a jeho genocidní politiky namířené proti Ukrajině ve třicátých letech minulého století. Zatímco Stalin upevňuje ambice komunistů v Kremlu, mladý umělec Jurij se snaží přežít hladovění, věznění a mučení, aby zachránil svou dětskou lásku.