Na kola usedla trojice mladých českých herců – Adam Mišík, Jan Komínek a Vojta Machuta. A spolu s nimi Hana Vagnerová, Celeste Buckingham, Pavel Nečas, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký nebo Michal Suchánek. Režíruje debutující Martin Kopp, doposud režisér seriálů Ulice, Vinaři, Ohnivý kuře, ale také spolutvůrce kultovního fotbalového Vyšehradu.

„Nejsem vyloženě kolař, ale nějaký vztah k tomu mám,“ přiznává režisér, jehož filmografie naznačuje jistý vztah ke sportu. „Považuju se celkem za sportovce, i když čím jsem starší, tím to je horší, jako dítě jsem hrával tenis, basket, fotbal,“ řekl Martin Kopp.

Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není, a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wi-fi.

Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na Facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex.

Hana Vagnerová v komedii Bajkeři

FOTO: Bajkeři/Roman Černý

Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, tentokráte „kolečkovsky“ ironickým, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce.

Na otázku, o čem Bajkeři jsou, má režisér Kopp jasnou odpověď: „Bajkeři jsou hlavně o mladé generaci, které je nějakých sedmnáct let, a o tom, že by tihle mladí měli občas vytáhnout hlavy ze svých temných pokojů, sociálních sítí, videoher, podívat se na čerstvý vzduch a skutečně něco zažít. Samozřejmě i na sociálních sítích zažívají city, možná i lásky, ale já si pořád myslím, že to není úplně ono a že kontakt ve skutečné realitě je mnohem výraznější. A ti moji kluci, hlavní hrdinové, začnou žít.“

Natáčení komedie Bajkeři

FOTO: Bajkeři/Roman Černý

V hlavních rolích se představí trio mladých herců – hvězda televizní show Tvoje tvář má známý hlas Adam Mišík, Jan Komínek, který má za sebou vedle úloh v televizních seriálech Ulice, Znamení koně nebo Svatby v Benátkách i hlavní roli v pohádce Pravý rytíř, a Vojtěch Machuta, který si zahrál v seriálech Gympl s (r)učením omezeným nebo Vinaři.

Na dívčí sedla zasednou populární zpěvačka Celeste Buckingham, herečky Julie Šurková, Štěpánka Fingerhutová, kterou můžeme znát z komedie Dvojníci nebo ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, a exotická zpěvačka a tanečnice Esther Lubadika, která zaujala v jedné z řad soutěže Česko Slovensko má talent.

„Já hraju takovýho kluka z trochu jinýho světa, řekl bych, že je z Marsu a dostane se sem na planetu Zemi,“ představuje svého hrdinu Adam Mišík. Jeho parťák Jan Komínek přiznává, že pokud by měl volit mezi autem a kolem, tak přednost dostane motor. „Jako dítě jsem jezdil ve Stromovce nebo na Letné, tehdy ještě nebyly tak rozšířené cyklostezky, tak tohle byla naše místa.“

Nicméně Honzův vztah ke sportu je kladný. „Já jsem hodně sportoval, hrál jsem tenis, hrál jsem fotbal, hrál jsem florbal, dělal jsem karate, ale tohle jsem všechno bohužel přestal dělat v deseti letech, kdy jsem začal točit první seriál Horákovi. A teď mi ten sport chybí, proto jsem začal znovu konečně něco dělat. Začal jsem posilovat, jíst zdravě, a hlavně jsem úplně přestal pít alkohol, protože to organismu nedělá dobře,“ říká filmový Jáchym.

V kinech bude komedie Bajkeři od 19. října.