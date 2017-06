Linkin Park totiž od první chvíle vystupovali s obrovským nasazením a dokazovali, že jsou na světové hudební scéně velkou kapelou. Přestože jejich pódiová prezentace nebyla postavena na expresivních efektech, hudební podání bylo výtečné.

Hráli písně ze své letošní desky One More Light, přidali k tomu starší skladby a dostali pětadvacet tisíc diváků, kteří na Aerodrome festival dorazili, do náležitého varu. Však také fanoušci často zpívali s nimi nejenom refrény, ale i sloky skladeb.

Kapela Linkin Park na festivalu Aerodrome 2017 v pražských Letňanech vystoupila s českou vlajkou.

To se v setu před nimi povedlo i kanadským Simple Plan. Hráli hybné popunkové písně, jejich bubeník si skočil mezi diváky a plaval na jejich rukou, zpěvák vystupoval v tričku skupiny Black Sabbath a v jednom momentě hodili kapela a lidé z jejího týmu mezi diváky několik obrovských černobílých nafukovacích míčů na hraní a pro zábavu.

Hiphoper Machine Gun Kelly vystoupil s dobrovodnou rockovou kapelou, a tak jeho set měl švih i dobré řemeslo. Přestože stylově do filozofie letošního ročníku festivalu příliš nezapadal, fanoušci jej přijali s respektem.