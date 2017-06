Vladimír Tumanov:

Brouk Řehořík





Malý Řehořík Švábík se jednoho rána probudí a zjistí, že se proměnil v brouka. Na rozdíl od Řehoře Samsy z Kafkovy povídky ho tahle proměna nijak nesouží, naopak okamžitě dostane bezpočet nápadů, jak své mrňavosti využít a ještě si přitom užít spoustu legrace.

Argo, 176 stran, 178 Kč

Chris Carter:

Hovor se smrtí





Losangeleští detektivové Hunter a Garcia se při vyšetřování nového případu ocitnou na horské dráze zla. Pronásledují predátora, který hledá v ulicích a na sociálních sítích oběti, dráždí je anonymními zprávami a živí se jejich strachem.

BB art, přeložila Jana Pacnerová, 344 stran, 299 Kč

Jo Nesbø:

Krev na sněhu





Popis života Olava Johnasena v šedé zóně ekonomiky, kdy zdánlivě nezaujatě promlouvá o zabíjení jako řemesle, o krutosti bez jakékoli dávky sentimentu, ale s reflexí a postupným odhalováním nitra, vyžaduje po vypravěči Davidu Novotném bohatý výrazový rejstřík.

Eduard Petiška:

Staré řecké báje a pověsti





Mladí čtenáři se opět setkají s nejznámějšími řeckými bohy, hrdiny či mytickými postavami i monstry. Autor vnímal Staré řecké báje a pověsti zároveň jako metaforický „román a o životě v Čechách“, o českých zoufalstvích a nadějích. Ilustroval Zdeněk Sklenář.

Argo, 256 stran, 348 Kč

Stefan Zimmer (editor):

Keltové, mýtus a realita





Autoři představují moderní stav bádání a odhalují, co skutečně o tomto národě, spjatém historicky též s českým územím, víme a co o něm vědět nemůžeme. Čtenář může posoudit, co se v dnešní evropské kultuře dá ještě považovat za keltské a co rozhodně ne.

Vyšehrad, přeložil Jan Hlavička, 256 stran, 318 Kč

Alexandr Brummer, Michal Konečný:

Brno účtující





Autoři připomínají místa spojená s léty 1945—1946, tedy s dobou, která se nesla v duchu účtování s kolaboranty, nacisty a Němci vůbec. Publikace bohatě doplněná fotografiemi navazuje na svazky Brno nacistické a stalinistické.

Host, 160 stran, 233 Kč

Matt Ridley:

Červená královna





Poutavá encyklopedie nejnovějších vědeckých názorů na lidskou přirozenost. Pojmenována podle královny z Carrollovy Alenky, která zůstává na místě, ať utíká seberychleji – podobný efekt v evoluci vysvětluje Teorie, podle níž závody organismů vedou ke stabilní rovnováze.

Argo, Dokořán, přeložil Martin Konvička, 304 stran, 399 Kč

Jacquelina Wilsonová:

Družička k pronájmu





Bude si Tilly někdy moct obléknout šaty svých snů? Tolik se bojí, že z ní družička nikdy nebude. A tak se rozhodne, že vezme osud do vlastních rukou – a dá si inzerát, kde nabídne své služby...

BB art, přeložila Daniela Feltová, 272 stran, 249 Kč

Chris Metzen, Paul Cornell:

World of Warcraft: Pouta bratrství





Odhalte, jak vzniklo věrné spojenectví tří z nejproslulejších hrdinů Azerothu v oficiálním grafickém románu příběhově předcházejícím celovečernímu filmu Warcraft. V akčním fantasy eposu se mladí a svéhlaví Llane, Lothar a Medivh vydávají na cestu odplaty.

Crew, přeložil Martin Antonín, 112 stran, 279 Kč