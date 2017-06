Na známé hudební události v roce 1969 vystoupily hvězdy jako Jimi Hendrix, Janis Joplinová, the Who nebo Jefferson Airplane.

Podle guvernéra byl festival „stěžejní událostí v dějinách New Yorku i Ameriky”. Do areálu, kde se asi 144 kilometrů od New Yorku nacházela farma Bethel Woods, tehdy vyrazilo půl miliónů lidí. Ikonický festival zaznamenal Michael Wadleigh ve známém dokumentárním filmu Woodstock. V současné době patří areál Centru umění v Bethel Woods, rozléhá se na více než 300 hektarech a zahrnuje muzeum, amfiteátr s kapacitou 15 000 míst, menší galerii umění a konzervatoř.

Léto lásky



Zařazení do rejstříku národních památek se koná u příležitosti padesátého výročí takzvaného léta lásky, kdy se v roce 1967 během happeningu v San Francisku masově rozšířilo hnutí hippies. Přes sto tisíc mladých lidí na hudebním festivalu Monterey Pop Festival se pokusilo uvést do praxe kontrakulturní ideály, zdarma se rozdávalo jídlo a drogy.

Muzeum Bethel Woods u této příležitosti pořádá výstavu „Láska na prodej”, která se věnuje komercializaci kontrakultury. „Kontrakultura byla všude a Medison Avenue zahrnuly slogany, motivy a postoje hnutí, které se využívaly k prodeji aut, nealkoholických nápojů, módy a životního stylu na Main Street,” píše se ve zprávě muzea.

Splynutí bylo předvídatelné, napsal hudební sever Record. „To, čemu jsme jako děti nerozuměli, bylo, že žijeme v komerční kultuře,” napsal vlivný karikaturista Robert Crumb ve své autobiografické knize. „Všechno kolem nás bylo koupeno a prodáno. Jako americká střední třída jsme v podstatě vyrostli na filmech. Hodnoty, které nás poháněly, byly pouze součástí obrazu. Samotné médium však hrálo větší roli, než jsme si uvědomovali: vytvářelo iluzi. Žijeme obklopeni iluzí stvořenou pohádkami. Sotva máme kontakt s realitou,” uvedl Crumb.