Přijede na něj mimo jiné představit své zbrusu nové album One More Light. To album, na jehož adresu se strhla v posledních dnech vlna kritiky s argumentem, že kapela ztratila schopnost napsat zajímavé rockové písně a příliš odběhla k popu.

Přesto s ním již pošesté ovládla americký albový žebříček Billboard 200. Deska vyšla 19. května a během prvního týdne se z ní v USA prodalo 111 tisíc kopií. To na první místo v premiérových dnech stačilo. Skupina se díky tomu zařadila mezi pár rockových, kterým se povedlo minimálně šestkrát pokořit zmíněný prodejní žebříček.

Rekord v tomto směru drží britští Beatles s devatenácti prvenstvími. Za nimi s velkým odstupem následují Rolling Stones s devíti prvními místy, Led Zeppelin a U2 se sedmi a Bon Jovi, Dave Matthews Band, Eagles a Metallica se šesti alby na výsluní.

Řada hostů

Už singl Heavy, který kapela nazpívala s americkou elektropopovou zpěvačkou Kiiarou a jenž novince přecházel, vyvolal mezi fanoušky diskusi. Zmíněná vokalistka, jež u nás není příliš známá, celou skladbu svým výrazem poměrně zásadně zjemnila. Kapele ji předtím představil bývalý moderátor BBC Zane Lowe. Kvůli ní i popovému zvuku s uhlazenou produkcí se v komentářích fanoušků objevovala přirovnání nynější tvorby kapely k produkci Katy Perry či Maroon 5.

Mimochodem, spoluautory Heavy jsou Justin Tranter a Julia Michaelsová, skladatelské duo, které je podepsáno pod singly takových hvězd, jakými jsou Justin Bieber, Selena Gomezová nebo Gwen Stefani. To samo o sobě o charakteru desky mnoho napovídá.

Smíšené ohlasy byly i na singl Good Goodbye, k němuž natočil videoklip režisér Isaac Rentz. Dostali v něm prostor i hostující hudebníci Pusha T a britská aktuální senzace Stormzy. Vedle nich se v obrazovém zpracování objevuje i basketbalová legenda a jeden z nejlepších hráčů všech dob Kareem Abdul-Jabbar.

„Slyšeli jsme o Stormzym, proto jsme se na něj obrátili. Myslíme si, že je super,“ vyjádřil se prozaicky k uvedené spolupráci vokalista Chester Bennington.

Na nepříznivé ohlasy na nové album pak kapela reagovala po svém. „Už to začíná být pomalu zvykem, že kdykoli vydáme nové album, lidé ho srovnávají s naší prvotinou Hybrid Theory. Je třeba si ale uvědomit, že když jsme tu desku točili, byl jsem v kapele nejstarší. A to mi bylo sotva dvacet let,“ vysvětloval Bennington.

Hybrid Theory se nebude opakovat

„I my album Hybrid Theory milujeme, to je jasné. Ale od jeho vydání uplynulo sedmnáct let a my se stále posouváme dál. Myslím, že naši kreativitu nelze vtěsnat do jedné škatulky, nejsme poníci jednoho triku. Chceme se jak při tvorbě nových písniček, tak při koncertech vyvíjet. A přesně tak jsme přistupovali i k nové desce,“ sdělil další člen Mike Shinoda magazínu Billboard.

Kytarista Brad Delson v rozhovoru pro server MusicRadar konstatoval: „Pro zvuk tohoto alba jsme trochu omezili kytary. Je v něm spousta vrstev a mezi nimi samozřejmě i některé kytarové. Práce toho nástroje je odstupňovaná a doplňuje všechny ostatní prvky, které jsme do zvuku vložili. Jedním z cílů pojetí produkce alba bylo zbavit se jakéhokoli žánrového zařazení. Hledali jsme cestu k vlivům, kterými jsme dosud nebyli zasaženi.“

Bennington potom ještě prozradil, že přípravám alba předcházela pro formaci trochu těžká doba. V rozhovoru s magazínem RockSound naznačil, že v ní byly v týdnech před začátkem práce na novince určité vnitřní problémy.

„Šlo spíše o osobní věci, které se vtěsnaly mezi nás. Dělo se toho spousta a něco bylo divné. Měli jsme kolem sebe dost negativní energie a museli jsme se jí postavit. Ze všeho nejdřív jsme se rozhodli zjistit, kde ve svých životech jsme a co chceme. Jakmile jsme si to uvědomili, dohodli jsme se, že budeme kreativní, pozveme některé skladatele, kteří nejsou členy kapely, a nahrajeme album, jaké jsme nikdy předtím nenahráli,“ uvedl.

Bez sebemenší ironie nutno podotknout, že se jim to podařilo.

Držitelé Grammy

Linkin Park vznikli v roce 1996 v Kalifornii a v současnosti působí v sestavě Chester Bennington (zpěv), Mike Shinoda (zpěv, kytary, klávesy), Brad Delson (kytara), Dave Farrell (baskytara), Joe Hahn (klávesy, samply, programování) a Rob Bourdon (bicí).

Na kontě mají alba Hybrid Theory (2000), Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) a letošní květnovou novinku One More Light. Vydali i několik vydaných EP, dvě kompilace, pět živáků či dvě remixová alba. Mezi největší hity těchto držitelů dvou cen Grammy patří Crawling, In The End, Somewhere I Belong, Numb či One Step Closer.

Celosvětově prodali padesát miliónů alb, vlastní platinová ocenění ve třiceti čtyřech zemích na pěti kontinentech a mají na dvaašedesát miliónů fanoušků na Facebooku.