„Je to taková ukázka prvních šedesáti let mojí kariéry, já ještě rozhodně nekončím,” řekl Gott, který na akci dorazil v doprovodu své manželky Ivany lodí za doprovodu motorových člunů. Mezi mnoha hosty byli jeho pěvečtí kolegové Jitka Zelenková, Lešek Semelka, Petr Kolář, Marcela Holanová nebo Eva Pilarová. Dorazili i herci Jiří Krampol a Iva Janžurová nebo textaři Karel Šíp a Michael Prostějovský.

Výstavě před jejím zahájením požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka. „Jsem rád, že se (Gott) ve svém životě snažil nikoho nezarmoutit a neurazit,” uvedl Duka.

Pořadatelé jako výstavní prostory zvolili loď, která kotví u náplavky na Výtoni a bude tam až do konce září. „Očekáváme, že návštěvnost by minimálně mohla překročit 100 000 lidí,” tvrdí podnikatel Richard Fuxa, jehož nadační fond stojí za myšlenkou výstavy i jejím financováním. Výstava nazvaná Gott My Life má podle něj navázat na podobné projekty ve světě, které za použití moderních audiovizuálních prostředků představili třeba Davida Bowieho nebo Rolling Stones. V Česku Fuxa navazuje i na své předchozí výstavní projekty, kdy jeho první takový počin, expozici plakátů Alfonse Muchy ze sbírky Ivana Lendla, vidělo 185 000 diváků, na výstavu v tuzemsku neobyčejně vysoký počet.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Veliká loď na náplavce bude pro návštěvníky otevřena denně, základní vstupné je přes týden 290 korun, o víkendech a svátcích 350 korun, pořadatelé nabízejí různé slevy.

„Výstava je mnohovrstevná. Vypráví příběh Karla Gotta a zároveň sleduje historii československé pop music. A to ještě očima jeho dlouholeté fanynky, která darovala Národnímu muzeu svou celoživotní sbírku. Čítá bezmála 10 000 položek, jejíž významnou část na výstavu muzeum zapůjčilo,” řekl Peter Balog, kurátor výstavy a pracovník Českého muzea hudby NM.