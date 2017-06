Vydali jste výběr Greatest Hits, ale myslíte si opravdu, že vaše písně jsou hity?

No jo, pokud máte jednorozměrné vnímání toho, co je hit, tedy, že má velký komerční úspěch v hudebním průmyslu, tak to samozřejmě nejsou hity, ale v angličtině slovo hit znamená také někoho udeřit, praštit. V tomto významu to chápeme, když zahrajeme jednu věc, která vás skutečně zasáhne a pak další, co vás zase zasáhne, a během večera zahrajeme 16 kousků, které vás skutečně praští, Tak to jsou naše největší hity. Možná jsem to neměli nazvat Greatests Hits, ale Our Greatest Hits in Stomach - Naše největší rány do žaludku.

Jaké to je vrátit se ještě jednou ke starým skladbám Einstürzende Neubauten?

Nikdy jsme je neopustili, pořád s nimi pokračujeme dál. Kusy, které hrajeme teď na turné, jsou většinou ty, která hrajeme v tomto obsazení Einstürzende Neubauten. Když odešli FM Einheit a Mark Chung a pak se k nám připojili Rudi Moser a Jochen Arbeit, což je více než dvanáct let, koncentrujeme se na tyto písně. Tyto písně současné obsazení hrálo a pořád je hraje. Takže se k ničemu nevracíme.

Jak velkou změnou byl odchod Marka Chunga a FM Einheita?

Odešli postupně jeden pro druhém. Mark Chung oznámil (v roce 1993), že projekt na kterém pracuje (album Tabula Rasa) bude poslední. Byl příliš zaneprázdněný se svou publishingovou společností (Freibank) a už nechtěl být aktivní hudebník. Pak po roce dvou oznámil odchod FM Einheit. Chvíli jsem uvažoval, jestli máme pokračovat, ale protože jsme vložili nějaké peníze do natáčení alba (Ende Neu), tak jsem nechtěl, aby letěly oknem ven a řekl jsem si, že je dokončím bez nich, což jsme udělali.

Pak jste našel Jochena Arbeita a Rudiho Mosera.

To je to nejlepší obsazení, které jsem kdy měli. Vážně. Je dobré.

Jaké to je ohlédnout se za tak dlouhou kariérou kapely?

To je zajímavé, ale teď, tento rok, kdy jsme začali hrát tzv. Greatest Hits, tak je tu obecně velký rozdíl mezi hodnocením v Německu a německy mluvících zemích a v dalších zemích. Němci nám říkají, co bychom měli dělat a už neděláme, jako je zapálit pódium, legendární akce, jejichž většina se ani nezakládá na pravdě. Napřed nám řeknou tohle všechno, jak to že to neděláme.

Když si ale vezmete Londýn, tak nás nepřestali nazývat legendou, kterou už jsme, ale jasně dali najevo, že jsme překonali status legendy. Recenze v anglických časopisech uváděly, že nyní musíme udělat krok, který bude výrazně překračovat to, co jsme udělali předtím, protože jsme už překonali statut legendy. To vlastně znamená, že nyní sklízíme to, co jsme rozsévali po více než 40 let. Teď už naráz většině lidí, pro které hrajeme, nemusíme vysvětlovat co děláme a jak to děláme, jen to pokračuje dál, což je dobré.