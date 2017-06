Jmenuje se Zkrotit vlka a jeho děj se počne odehrávat v prosinci 1599 na dvoře Rudolfa II. v Praze. Je plný historických odkazů, postav, které v té době, anebo v době jiné v Praze působily. Autor nicméně přiznává, že ve skutečnosti jde o historickou fikci. V praxi to znamená, že dobové ukotvení a atmosféra časů jsou popsány co možná nejvěrněji, další události a postavy už ale přicházejí do děje podle potřeby.

Benjamin Black přiznal, že nejvíce informací o rudolfínské Praze získal z knih Rudolf II. a jeho svět od Roberta Johna Westona Evanse a Magický kruh Rudolfa II. od Petera Marshalla. V poznámce autora pak dává čtenářům návod k tomu, jak v knize odhalit skutečné postavy doby od smyšlených.

Obal knižní novinky Benjamina Blacka.

FOTO: nakladatelství Moba

Pro české čtenáře je zajímavé, že kniha vyšla v premiéře v polovině května v českém překladu Jany Jašové u nás. Ve Velké Británii a Irsku se dostala na trh pod názvem Prague Nights (Pražské noci) 1. června a ve Spojených státech jako Wolf On A String (Vlk na řetězu) 6. června.

V rozhovoru, který irský spisovatel poskytl nakladatelství Moba, jež knihu vydalo, se rozhovořil o svém vřelém vztahu k Praze.

„Byl jsem v ní mnohokrát. Jezdím do ní už od začátku osmdesátých let. Má vůbec první návštěva se váže k románu Kepler, který jsem napsal, aniž bych ve vašem městě do té doby byl. A tak jsem poprvé přijel hlavně proto, abych se přesvědčil, nakolik jsem dokázal ve svém románu zobrazit skutečnost. Potěšilo mě, když jsem zjistil, jak dobře jsem dokázal Prahu v knize vykreslit. Od první chvíle mám pro české hlavní město velkou slabost. Částečně také proto, že ho neznám. Města by si měla vždy ponechat něco jako tajemství, která skryjí před cizincem jako pouhým návštěvníkem,“ řekl.

Zkrotit vlka je třetí kniha o Praze, kterou napsal, současně první, pod kterou se podepsal jako Benjamin Black. „Kdo by nebyl očarován Rudolfem II. a jeho dobou? Pro mě je jednou z nejzajímavějších a nejmysterióznějších postav, které znám. A Praha, kterou stvořil – rudolfinská Praha, město fantazie, jeho představivosti, je tady stále. Když se na ni člověk podívá dostatečně zblízka a dokáže se vcítit do jejího kouzla, může cítit její tajemný šarm,“ vysvětlil.

O tom, proč Banville píše detektivky pod pseudonymem, řekl: „Detektivní romány Benjamina Blacka jsou odlišné od románů Johna Banvilla. Už jen pokud si vezmete fakt, že detektivní příběh obsahuje nějaký zločin. Oproti tomu si Banville může dovolit zajít kamkoliv a dopřát si udělat cokoli. Jako Benjamin Black píšu velmi rychle, jako John Banville naopak velmi pomalu. Mám rád, když vím, že čtenáři Johna Banvilla dostanou do ruky román, který je výsledkem přemítání, úvah a hluboké koncentrace.“

Kniha Zkrotit vlka vypráví příběh mladého učence Christiana Sterna, který najde ve sněhu ve Zlaté uličce mrtvou dívku. Shodou okolností a kvůli nadšení Rudolfa II. pro alchymii či sny se stane jeho oblíbencem a chráněncem, který je tak trochu mimochodem požádán, aby vraždu dívky objasnil.