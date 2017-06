Návštěvníci se mohou těšit na řadu koncertů, přednášek, workshopů a výtvarných dílen, divadelní a taneční představení nebo filmové projekce. Organizátoři připravili také dětský program. Novináře o tom informoval generální ředitel Národního muzea (ND) Michal Lukeš.

„Pestré spektrum zapojených institucí slibuje zajímavý doprovodný program pro dospělé i děti. Každý si tak může vybrat a naplánovat noční dobrodružnou pouť po muzeích dle své chuti a zároveň se stát spolutvůrcem této mimořádné akce prostřednictvím sdílení svých dojmů přes sociální sítě,” uvedl Lukeš.

Dopravu mezi jednotlivými objekty zajistí speciální autobusové linky Dopravního podniku hl. m. Prahy. Generální ředitel ND připomněl, že první ročník Pražské muzejní noci v roce 2004 nabídl 20 otevřených objektů deseti institucí. Dopravu zajišťovalo deset autobusů. Letos bude mezi 79 objekty jezdit zdarma 64 autobusů deseti mimořádných linek. Prodloužen bude také provoz metra. Do všech objektů bude od 19:00 do jedné hodiny ráno zdarma, pouze do objektů NKP Vyšehrad je vstup zpoplatněn symbolickou jednou korunou.

Pryč z fronty



Doprovodný program muzeí, galerií a dalších institucí slibuje mnoho zážitků. Například Anatomické muzeum láká kromě zajímavých přednášek na únikovou hru Pryč z fronty, jež je určená návštěvníkům, kteří nechtějí čekat ve frontě na prohlídku muzea. Letohrádek Hvězda poprvé ožije svou první audiovizuální performancí v podobě světelně-dynamické koláže s hudebním doprovodem vytvořené přímo na míru této památce. Rýžovat drahé kovy a nerosty bude možné na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Plynárenské muzeum láká na kadeření vlasů plynovými historickými kadeřítky, žehlení plynem či na pravou brazilskou kávu upraženou na malé plynové pražičce z období první republiky.

Informační stany Pražské muzejní noci budou umístěny před Historickou budovou Národního muzea 9. června od 12:00 do 19:00 a 10. června od 10:00 do půlnoci a na náměstí Jana Palacha v sobotu od 10:00 taktéž do půlnoci. K dispozici zde budou mapy dopravy Pražské muzejní noci se seznamem zapojených objektů. Více informací se nachází na www.prazskamuzejninoc.cz.