Rok 2014 Bookera katapultoval mezi velká jména americké scény a začal hrát na velkých festivalech. Svou osobitou rockově-soulovou hudbu trochu odkazuje na šedesátá a sedmdesátá léta, nespoléhá ale na coververze.

Nyní vydává druhé album Witness. Serveru Rolling Stone prozradil, že zemitou desku inspirovalo všechno možné od nigerijského funku přes skupinu Sly and the Family Stone až po hip-hop.

Poté, co ho před dvěma roky postřelili na ulici, došel k zásadním rozhodnutím. Tvrdí, že chce více než jen psát dobré písničky. „Chci víc riskovat... jsem teď hodně šťastný, dokázal jsem se stabilizovat,“ uvedl.

„Kdybych byl jen zpěvák-bavič, byl bych šťastný? To si nemyslím. Je pro mě důležité dělat muzikou něco víc než jen bavit lidi.“

Tlak necítí



Velký tlak prý kvůli druhé desce, která bývá označována za nejdůležitější pro kariéru zpěváka, necítil. „Prostě doufáte, že se zlepšujete. Tlak se rozpustil tím, že jsem si řekl: OK, nebudu dělat znovu první desku. Jak jsem se rozhodnul, že nebudu dělat stejnou věc, tlak odpadnul.“

„Tehdy to byla jiná doba. Když jsem dělal debut, ještě jsem pracoval za minimální mzdu a ani jsem nevěděl, jestli to vydají. Jsem rád, že jsem to dokázal, ale myslím, že s druhou deskou mám spíš pocit jako 'V tomhle si fakt dobrý a měl bys udělat tu nejlepší desku, jakou umíš'.“