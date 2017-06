Chystá se pokračování filmu Mamma Mia!

Studio Universal Pictures připravuje pokračování úspěšného filmového muzikálu Mama Mia! (2008). Novinka se bude jmenovat Mamma Mia: Here We Go Again a do amerických kin by se měla dostat 20. července 2018. Premiéry v dalších zemích budou ve stejné době.