”Zajímavé je, že lidé, kteří se na seriál dívali třeba minulý rok, si mysleli, 'to je šílené, to by se nemohlo stát', a pak najednou za 18 měsíců řeknou, 'počkejte, ono se to vlastně stalo nebo se to právě děje',“ poznamenal Spacey.

Kevin Spacey se vydal na vlastní předvolební „kampaň“ k podpoře seriálu a všiml si, že většina lidí mu říká „pane prezidente“.

”To mi vnuklo myšlenku, že bych mohl sám kandidovat i bez politické podpory, ačkoliv Netflix je docela velká podpora,” řekl s úsměvem. Ocenil hlavně scenáristy, kteří podle něj předpověděli politickou budoucnost a „přetrumfli Trumpa“.

Robin Wrightová v seriálu House of Cards

FOTO: Netflix

”Čtyři pět věcí ze scénáře se stalo ve skutečném světě a my jsme si řekli, že si teď každý bude myslet, že jsme to ukradli z novinových titulků. Nikdy jsme nebyli víc aktuální,“ dodal.

Jeho seriálová žena, herečka Robin Wrightová, nedávno řekla, že se obává, že reálné skandály v USA překonávají seriál. „Musím vidět nějakou naději... bože, čekají nás čtyři roky tohohle,“ uvedla. Podle ní by měla Amerika mít prezidentku, což se ještě nikdy nestalo.