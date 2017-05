Název je vzat z Klicperovy dobově velmi populární deklamovánky, děj z jeho komediální prvotiny Žižkův meč, do scénáře jsou vpleteny postavy a dialogy z dalších Klicperových komedií. Výsledek svědčí o Šotkově důkladném seznámení s Klicperovým dílem, svou překombinovaností ale připomíná dort z Čapkovy pohádky o pejskovi a kočičce.

Klicpera jako komediograf má daleko blíž k plautovské a molièrovské komedii umně vystavěných zápletek než k tvůrci naivních obrozeneckých hříček, jakého z něj čeští režiséři chtějí mít. Netřeba ho parodovat, on sám je mistrem jemné parodie.

Jeho práce s jazykem má parametry moderní absurdní komedie. V tomto směru si s ním šotkovská klicperiáda rozumí nejlépe, a kdyby se adaptace i inscenace ubíraly důsledněji cestou absurdity, mohla dojít do končin až havlovsky či nestroyovsky vybroušené hry.

Marii Paviannu alias Mlynářovu opičku hraje Pavlína Štorková.

FOTO: Patrik Borecký

Režisér Štěpán Pácl ale vsadil na tlustě přehrávanou parodii, která se dost nudně vleče, a to téměř tři hodiny. Ženské postavy jsou jednostrunné karikatury, ať už je to Marie Pavianna Pavlíny Štorkové, zběsile popojíždějící po scéně na tříkolce, po vdavkách toužící Stehlíková Martiny Preissové anebo hostinská Buňka Lucie Juřičkové. Lépe na tom nejsou ani mužští protagonisté: stříbrný milovník Kárl z Birkenštajnu Jiřího Suchého z Tábora, do zlatého amorka stylizovaný básník Ládoň Matyáše Řezníčka či tlustou postavou i herectvím charakterizovaný Pohltoňský Václava Postráneckého.

Absurdními pohybovými i řečovými kreacemi zaujme Filip Rajmont jako Partes, poctivou drobnokresebnou komikou a občasným divadelním zcizením Vladislav Beneš jako mlynář Pytel i František Němec jako Zachariáš z Kamenného Ujce. Ve výsledku ale Mlynářova opička připomíná spíš naivní školní besídku než vytříbenou klicperovskou komedii v podání hereckých osobností první scény. Další utkání Národního divadla s Klicperou skončilo opět v neprospěch dramatika i diváků.

Václav Kliment Klicpera a Milan Šotek: Mlynářova opička Režie: Štěpán Pácl, dramaturgie: Jan Tošovský, scéna: Andrej Ďurík, kostýmy: Eva Jiřikovská, hudba: Jakub Kudláč. Premiéra 25. května ve Stavovském divadle, Praha

Celkové hodnocení: 50 %