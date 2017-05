Letos si Křišťálový glób za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na festivalu dostane skladatel James Newton Howard, autor hudby k titulům jako Pretty Woman, Šestý smysl nebo Batman začíná.

Křišťálový glób za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme rovněž scénárista a režisér Václav Vorlíček, mimo jiné autor pohádky Tři oříšky pro Popelku.

Další ceny, kupříkladu za nejlepší filmy či herecké výkony, budou rozděleny na závěr festivalu.

Křišťálový glób

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Moser vyrábí Křišťálové koule pro MFF, jehož je Právo mediálním partnerem, posedmnácté v řadě. Vyrábí se z nejkvalitnější skloviny a s milimetrovou přesností.

Nejdříve v sochařském ateliéru Miloše Vacka začaly v dubnu vznikat bronzové sošky, kterým musí karlovarští skláři do náručí vložit precizně připravené křišťálové koule.

Precizní výroba



Cesta glóbů začíná ve sklárně nejprve v huti, kde se tyto koule foukají ze sodno-draselné bezolovnaté skloviny. Roztavené sklo o teplotě 1000 stupňů Celsia je potřeba zformovat na průměr 11,5 centimetru.

„Vzhledem k tomu, že každá soška má drobné nuance, musíme být při foukání naprosto precizní. Glóbus, který jí vkládáme do rukou, musí perfektně pasovat, musíme jej vytvarovat dané sošce zcela na míru,“ říká sklářský mistr Jan Chalupka.

I zkušenému odborníkovi se však málokdy podaří vyhotovit křišťálovou kouli napoprvé.

Mistr sklář Jan Chalupka tvaruje křišťálovou kouli.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

„Je to náročná alchymie, která vyžaduje trpělivost, letitou zkušenost a perfektní zručnost. Dílo musí být dokonalé, a tak jeden globus může vzniknout až na několikátý pokus,“ dodal Chalupka.

Z huti putuje křišťál do chladící pece, a pokud projde přísnou kontrolou kvality, jde

do rukou brusičů. Ti jej opět ručně vybrušují na brusných kotoučích do ideálního tvaru a následně ručně leští. Poslední fází výroby filmových glóbů je lepení křišťálových koulí k bronzovým soškám pomocí lepidla tvrzeného UV zářením.

Brusič Jaroslav Greguš při práci.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

„Lepení koule do sošky je ta poslední fáze, kdy se ukáže, zdali jsme všichni pracovali bezchybně. Musí do sebe perfektně zapadnout,“ vysvětluje brusič Jiří Khas, v jehož dílně dostávají ceny, jež předtím prošly desítkami rukou, finální podobu.

Jiří Khas při kompletaci sošky a křišťálové koule.

FOTO: Rudolf Voleman, Právo

Křišťálovým glóbem se ocenění nazývalo už od počátků festivalu. Jeho podoba se ale často měnila. Od 36. ročníku MFF v roce 2001 má svou nynější podobu dívky zvedající křišťálovou kouli.

Základní ideovou podobu navrhl uznávaný fotograf Tono Stano, kterému stála modelem Ema Černáková, druhá vicemiss České republiky pro rok 2001. Sochařské práce byly dílem Martina Krejzlíka.

Křišťálový glóbus v podobě dívky s křišťálovou koulí je ručně vyráběn ve dvou variantách - velká zlatá a velká stříbrná cena. Soška je vysoká 42 cm a váží pět kilogramů.