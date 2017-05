Zpěvačkou roku letos akademie zvolila Lenny za album Hearts.

„Díky akademii za tuto krásnou cenu a chtěla bych poděkovat za inspiraci oběma dámám, které jsou nominované se mnou,” ocenila Lenny kolegyně Martu Kubišovou a Lenku Novou.

Skladbou roku byla zvolena písnička Hell.o opět od Lenny. „Tahle cena patří padesát na padesát Ondrovi Fidlerovi, se kterým jsme tu písničku napsali původně pro někoho jiného. Strašně moc mě to těší,” řekla Lenny.

Další kategorie, v níž uspěla Lenny, je videoklip roku, který vznikl pro píseň Hell.o. „To jsou žně dneska,” podivila se Lenny.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Objevem roku byl vyhlášen třiadvacetiletý zpěvák Thom Artway.

Skupinou roku je Jelen za desku Vlčí srdce.

„Děkujeme akademii, děkujeme, že jsme dostali cenu, děkujeme našemu labelu a děkujeme našim rodinám za obrovskou podporu a děkujeme fanouškům,” vzkázala kapela.

Zpěvákem roku byl zvolen Thom Artway za desku Hedgehog. Objevem roku je také Thom Artway. „Nebylo by to, kdybych neměl svou kapelu a nebylo by to, kdybych neměl skvělého producenta,” poznamenal mimo jiné mladý zpěvák.

Cenu za Věru Špinarovou převzal její syn Adam Pavlík.

Cenu pro Věru Špinarovou převzal její syn. „Nevím, co bych měl říct... slova jsou v tuto chvíli zbytečná. Já vám hrozně moc děkuju,” řekl Adam Pavlík.

Nejvíce nominací (čtyři) měla letos zpěvačka Lenny. Po dvou získali Jelen, Prago Union, Priessnitz a Thom Artway.