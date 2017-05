“Velice nás to mrzí, ale z logistických důvodů jsme nuceni koncert The Kooks v Malé sportovní hale v Praze dne 26. května 2017 přeložit na 11. listopad tohoto roku. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín,” vyjádřil se k novému termínu vystoupení management britské skupiny.

„Omlouváme se, že musíme termín koncertu odložit. Moc se na vás těšíme v listopadu a děkujeme za vaši podporu, která je pro nás vším,“ sdělila skupina.

The Kooks v pátek vydávají výběrovku The Best...So Far. Skupina vznikla v roce 2004 v Brightonu a rychle se proslavila. Debutové album Inside In/Inside Out (2006) se dočkalo značného komerčního úspěchu i nominace na Brit Award. Další deska Konk (2008) se dostala na první místo britské hitparády. V posledních letech vydali alba Junk of the Heart (2011) a Listen (2014). The Kooks hrají pop-rock s názvuky reggae, funku či soulu.