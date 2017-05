Podle svědků se Cornell do posledních chvil choval zcela normálně a klidně. Po koncertě se setkal s fanoušky a popřál jim štěstí. Nicméně jedny z posledních slov, která publiku v závěru posledního koncertu vyzpíval, byly verše gospelového tradicionálu In My Time of Dying, který proslavili Led Zeppelin. Zpívá se v něm o chvíli umírání.

Cornell zemřel necelou hodinou poté, co v Detroitu s kapelou sestoupil z pódia. Našli ho oběšeného poté, co se mu nemohla dovolat manželka Vicky a zalarmovala přítele.

Chris Cornell během vystoupení s kapelou Soundgarden

FOTO: Barry Brecheisen, ČTK/AP

Do poslední chvíle byl úplně normální



Svědkové i zástupci skupiny trvají na tom, že na rockerovi nebylo vůbec nic znát a choval se „naprosto normálně“. Záznamy z koncertu ukazují, že byl v dobré náladě a vystoupení se mu vydařilo. Jeho žena s ním podle svědků citovaných serverem Daily Maily naposledy dvakrát mluvila během předchozí noci a trvá na tom, že nezaznamenala žádné sebevražedné tendence nebo deprese.

Soundgarden: zleva Chris Cornell, Matt Cameron, Kim Thayil a Ben Shepherd

FOTO: Danny Moloshok/File Photo, Reuters

Soudngarden dohráli v detroitské koncertní sál Fox Theater krátce po půl jedenácté. O 25 minut později se Cornell objevil venku i se spoluhráči, na sobě měl stále džíny a třičko, v nichž koncertoval. Na pár minut se zastavil u skupiny fanoušků a fotil se s nimi, popřál jim štěstí, řekl jim, že je má rád a pozval je do Columbusu, kde měla kapela hrát v pátek večer.

Pak skupina nastoupila do minibusu, který ji dovezl do hotelu vzdáleného jen pár set metrů. Členové se rozešli do svých apartmá. Pět minut po půlnoci zalarmovaní strážci našli zpěváka mrtvého s „provazem kolem krku“. Policie zatím nevylučuje hypotézu, že nějakou roli mohly sehrát omamující látky. Přesnou příčinu smrti má určit pitva.

Až budu umírat



Sdělovací prostředky také upozornily na to, že poslední Cornellovým vzkazem na Facebooku byl citát ze skladby Soundgarden By Crooked Steps, který zní: Jsem obrys díry uvnitř tvého srdce.

Rovněž do poslední skladby Slaves and Bulldozers, kterou Soundgarden toho večera odehráli, vložil navíc slova z gospelu, který proslavili Led Zeppelin. „Nechci, aby někdo truchlil, až budu umírat. Jediné, co chci, je, abyste mé tělo dostali domů. Tak můžu klidně umřít.“

Tryzna za zemřelého hudebníka v Seattlu

FOTO: Grant Hindsley/seattlepi.com, ČTK/AP

Smuteční obřad v Seattlu

FOTO: Grant Hindsley/seattlepi.com, ČTK/AP