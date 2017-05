Režisér Karel Janák ve filmu využil již existující postavy Cuky a Luky, které si vymyslely slovenské herečky Peťa Polnišová a Zuzana Šebová. Luky je bývalá Miss Slovensko, která se snaží prodloužit svou uvadající slávu. Její život změní setkání s Cuky, což je ještě větší nula než Luky. Přihlouplá „jůtůberka“ toužící po „lajcích“ částečně kritizuje šoubyznys, ale ve skutečnosti chce být jeho součástí.

Cuky Luky představuje slovensko-český pokus reagovat na slavné zahraniční komedie jako Bruno či Zoolander. Používá podobné motivy. Neuvěřitelně hloupé celebrity mimo jiné předvádějí snahu o charitu a o ochranu přírody, vše ale končí trapasem. Zároveň scénář používá fungující trik, kdy se celebritky snaží polidštit tím, že v nich divák najde něco dojemného (trauma z mládí, komplex).

„Já jsem se seznámil se Zuzkou díky tomu, že jsem zaskakoval na jednom seriálu. A holky mi pak toto nabídly,“ naznačil Karel Janák na premiéře v Praze genezi filmu.

Zuzana Šebová

FOTO: Itafilm

Cuky Luky: Lukáš Latinák, Zuzana Šebová a Petra Polnišová

FOTO: Itafilm

„Já hrozně rád dělám s vtipnými dvojicemi, jako jsou Kotek s Mádlem, ale ti už odrostli, jsou dospělí. Pořád jsem hledal dvojici, až jsem ji našel na Slovensku. Peťa se Zuzkou jsou super sladěná dvojice. Já musím říct, že na Slovensku nechápou, že nikde na světě nemají ženskou komediální dvojici.“

„Vždy je to radost, když se objeví ženská se smyslem pro humor a je kominda. To je vzácné. Na Slovensku se sešly dvě, které jsou jednak super vtipné, a navíc se navzájem mají rády, ne že se nenávidí, jak to herečky někdy dělají. To je jejich vývozní artikl a jsem přesvědčen, že filmy s nimi by se měly líbit i u nás, protože ten humor je hodně blízký našemu humoru. Točil jsem to já, tak je tam i český humor, nejen slovenský. Jsem hrozně rád, že jsem s nimi mohl dělat. Na Slovensku už to má velký úspěch.“

Zuzana Šebová ho doplnila: „Za filmem se skrývají dlouhé měsíce dřiny a zároveň obrovské euforie. Kdyby nám rok popisovali, jak to bude náročné, nevěřili bychom tomu... už nikdy v životě nebudu kritizovat žádnou komedii. Pochopila jsem, proč se všichni toho žánru bojí jako čert kříže. Je to obrovská zodpovědnost. Dlouhé měsíce přemýšlíte, zvažujete, nevíte, jestli to bude vtipné.“

„My jsme s Peťkou typy, že nás dokáže najednou inspirovat nějaká rekvizita a my se odpálíme někam úplně jinam. On (režisér) z toho měl radost, netrval na tom scénáři. Dával tomu šanci. To bylo pro nás velmi povzbudivé.“

Vedle filmu Cuky Luky existuje také 24dílná série Cuky Luky na internetové televizi Stream.cz, na které se nepodílel Karel Janák.