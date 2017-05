„V novém animovaném filmu Příšerky pod hladinou namluvila a nazpívala vampýrovku hlubinnou jménem Norma, která připomíná chobotnici,“ dodal Vedral.

„Nedávno jsem v režii Vojty Kotka dabovala čarodějnici v Disneyho pohádce Na vlásku. Hrozně mě to bavilo a říkala jsem si, že kdyby se ještě objevila šance namluvit si nějakou čarodějnici, tak bych to vzala. Díky Příšerkám pod hladinou se mi to splnilo,“ prozradila Helena Vondráčková.

„Mluvím Normu, která žije v Titaniku a touží stát se velkou hvězdou. Předvedu a zazpívám na zatopeném Titaniku i velké hudební vystoupení,“ prozradila Vondráčková ke své postavě. „S dabingem nemám zas až tak bohaté zkušenosti. První jsem sice dělala někdy před čtyřiceti lety, pak ale, co se týče dabování, přišla dlouhá pauza.“

Americko-španělsko-belgický snímek Příšerky pod hladinou natočil režisér Julio Soto Gurpide. Ve filmu se prý objeví „potrhlá a nebezpečná parta ve složení tučňák, mrož a delfín“. Do češtiny je nadabovala parta ve složení Ondřej Sokol, Richard Genzer a Michal Suchánek.