Wonder Woman je neporazitelná bojovnice, princezna Amazonek Diana, která odejde ze svého domovského ostrova odhodlaná bojovat se zlem během první světové války. Zahrála si ji herečka a modelka Gal Gadotová, která se o své postavě rozhovořila pro týdeník Entertainment Weekly.

„Je to mladá idealistka přesvědčená o tom, že svět je velmi jednoduchý: bílý nebo černý, dobrý nebo špatný. Byla tak vychovaná. Věří v to a na jejím zjednodušeném vidění světa je něco okouzlujícího. Jednou se ale zamiluje a vydá na cestu se Stevem Trevorem. Ten ji poučuje o složitosti lidstva a tvrdí, že neexistuje nic tak jednoduchého jako jen dobrý a špatný nebo černá a bílá. Je to komplikované,“ řekla.

Režie filmu se ujala Američanka Patty Jenkinsová, která se svěřila webu SlashFilm: „Říkala jsem, že Wonder Woman je můj Superman. Nemůže být temná, rozzlobená a ošklivá. Hrdinky mají vždy nějakou alternativní povahu. Nemohou být jen ve vedení, musejí být nějak zajímavé.“

Wonder Woman se sice už objevila v televizních a animovaných zpracováních, poprvé se ale ve snímku uvedeném do kin ukázala teprve se filmu Zacka Snydera Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016).

Opomíjení superhrdinky na plátně by se mělo pořádně začít kompenzovat až letos. Objeví se totiž hned ve dvou snímcích – ve svém vlastním a v připravované Lize spravedlnosti v režii Zacka Snydera, která bude do České republiky uvedena 16. listopadu a v níž bude Wonder Woman bojovat po boku Batmana, Supermana, Flashe a dalších známých hrdinů.